НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная решает проблему брошенных земель
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47489
«Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная решает проблему брошенных земель
Отправлено: 05.09.23 - 14:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На аппаратном совещании 4 сентября обсудили один из моментов, фактически не урегулированный земельным законодательством. Чтобы навести порядок с заброшенными участками, в Костанае готовы отменять прежние постановления акимата.
Читать новость

Ильяс
* Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
345
Re: «Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная...
Отправлено: 05.09.23 - 14:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас беспрецедентное право, о чем речь?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS