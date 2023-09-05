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«Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная решает проблему брошенных земель
«Создадим прецедент, заберем участок» - Акимат Костаная решает проблему брошенных земель
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