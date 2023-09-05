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≡ Сразу два штрафа заплатит пинавший собаку в лифте костанаец
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47489
Сразу два штрафа заплатит пинавший собаку в лифте костанаец
Отправлено: 05.09.23 - 13:21
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Мужчину, который жестоко обошелся с домашним животным, привлекли по двум статьям Административного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13095
Re: Сразу два штрафа заплатит пинавший собаку в лифте костанаец
Отправлено: 05.09.23 - 13:21
#1
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Учитывая что он её не любил, то теперь выгонет на улицу или убьёт
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6294
Re: Сразу два штрафа заплатит пинавший собаку в лифте костанаец
Отправлено: 05.09.23 - 13:51
#2
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Нервным персонам нельзя держать животных, иначе последние станут объектом для вымещения накопившейся злости. Например, Я всегда спокоен,с утреца зарубил пятерых бройлеров, запек их в гриле и запаял в вакууме.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13095
Сразу два штрафа заплатит пинавший собаку в лифте костанаец
Отправлено: 05.09.23 - 13:56
#3
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Цитата:
сайлау курманов: Я всегда спокоен,с утреца зарубил пятерых бройлеров, запек их в гриле и запаял в вакууме.
Он теперь тоже что б успокоится и снять стресс от штрафа, сделает гуляш из собаки, ещё и соседей угостит которые на него нажаловались)
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