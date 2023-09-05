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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4271
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:06
#61
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Цитата:
maxsaf:
Ну вот этот вариант значит и надо было оставлять


Всё, вариант первый - поезд уехал и вариант второй - вы поуехали, обратного пути в двух вариантах нет :-P .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:06
#62
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Цитата:
Kairat stayer:
Но со слов М.Шаханова, он ещё раз вышел на трибуну

А чё только с его слов? Других свидетельств этому мега важному событию не существует?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13920
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:07
#63
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Цитата:
maxsaf:
НГ насколько я помню, всегда рисковала, но пока держится

да вроде сама уже не шибко рискует) Цитата:
Vit:
Скоро рускоязычный человек в Казахстане попадёт в Красную книгу. Буквально осталось максимум 10 лет.

и что в этом плохого или хорошего?
просто тенденция
когда то русские князья говорили на татарском чтобы ярлык получать
а потом орда развалилась и князьям татарский уже не нужен был
все течет, все меняется)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:07
#64
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё, вариант первый - поезд уехал и вариант второй - вы поуехали, обратного пути в двух вариантах нет

Ну попытаться все равно стОит ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:09
#65
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Цитата:
abaika95:
все течет, все меняется)

А в магазинах товар по акции до сих пор только на русском) 111 не даст соврать ;-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4271
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:10
#66
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Цитата:
maxsaf:
Других свидетельств этому мега важному событию не существует?


У тех депутатов поспрашивайте или архивы видеосъемок смотрите, наверное в Первопрестольной сохранились.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:12
#67
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Цитата:
Kairat stayer:
не существует языковой проблемы

Ну значит вам второй государственный никак не навредит, и никакими декабрьскими событиями пугать не нужно, это все выдумка одного перепуганного товарища 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4271
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:15
#68
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Цитата:
maxsaf:
Ну попытаться все равно стОит


Цитата:
maxsaf:
у значит вам второй государственный никак не навредит, и никакими декабрьскими событиями пугать не нужно, это все выдумка одного перепуганного товарища


Смысла нет, в посте за номером 45 причины указаны, там отмечено сужается и 2050 году 130 миллионов русскоязычных останется :-o .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13920
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:17
#69
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Цитата:
maxsaf:
А в магазинах товар по акции до сих пор только на русском) 111 не даст соврать

где то на русском где то на казахском) где то вообще на английском
эти частности не важны)
главное тенденция общая
когда поеуховшие в канаду истерят почему в Казахстане русский язык не язык межнаца))
любо дорого смотреть)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:22
#70
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Цитата:
Kairat stayer:
Смысла нет, в посте за номером 45 причины указаны, там отмечено сужается и 2050 году 130 миллионов русскоязычных останется

Наоборот, смысл есть - если русский сделать вторым государственным в КЗ, то сфера применения перестанет сужаться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:24
#71
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Цитата:
abaika95:
когда поеуховшие в канаду истерят почему в Казахстане русский язык не язык межнаца))

Это я уже выяснил - потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, никому не сообщив, даже депутату Божко :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:26
#72
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Цитата:
abaika95:
любо дорого смотреть)

Согласен, мне тоже результаты опроса нравятся, красотень :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4670
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:40
#73
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Цитата:
maxsaf:
что аж НГ могут забанить


Авбайка прав: - что то есть по какому то Закону, любые опросы должна проводить якобы, какая то организация имеющая типа лицензии или что то с этим связанная.
Помниться на выборах не разрешали проводить различные опросы и исследования под этим предлогом.
Есть ли за это какое то наказание - не могу утверждать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:45
#74
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Цитата:
ACROS:
Закону, любые опросы должна проводить якобы, какая то организация имеющая типа лицензии или что то с этим связанная.

Ну давайте вместо опроса проведем референдум - так ещё круче будет :lol:
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4670
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:03
#75
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Цитата:
maxsaf:
Выходит консул сказал правду, а депутат подтвердила

Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Vit:



Не знаю как эти и кто проводит опросы( наверное, как всегда, - ТЕНДЕЦИОЗНЫЕ с заданной направленностью в угоду организаторам опроса и Макс тщательно отбирает их и демонстрирует на форуме именно в сторону уменьшения владения русским языком ), но сужу по своему региону: - как владели, так и владеют русским языком и нет никакого снижения, причина думаю в другом: (по Казахстану) на фоне возросшего национального самосознания после распада СССР, количество людей коренной национальности свободно говорящих до этого на русском языке, но и в то же время одновременно за это время овладевших своим родным казахским языком, в разы увеличилось и те же люди при опросе просто указали казахский язык, проигнорировав ии что то в этом роде ответ на знание или незнание русского языка.
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