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Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
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