Отправлено: - 12:14

maxsaf:

Конечно можно, а если оппонент разносит догму в пух и прах, то мне даже напрягаться не прийдётся

maxsaf:

Чем те, кто приезжает, лучше тех, кто уезжает?

111:

Не знаю, моему братану Путин дал дом за третьего ребенка.

Цитата:не верноон то выразил свое мнение на ситуациюа не апеллировал ко мнеа ты в итоге получается с двух сторон не сможешь ничего возразитьна два мнения надо два контраргументаа ты и одного то привести не можешь)Цитата:сейчас все канадцы-английского и французского происхождения задумалисьа действительноЦитата:да таджики кстати не применули этим воспользоваться)пока русские убивают себя на фронте воюя с русскими с украины, таджики и узбеки делают детей и заменяют их на работах и в жизнироссия лет через 50 будет равнинно-бадахшанская республика или орусистанхотя зачем слово русь в корне? просто северный Согдистан)20 лет орали что мигранты насилуют европу в итоге попали в эту же ловушку только еще хуже))