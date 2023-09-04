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Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
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- 47486
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 09:37
Министерство труда подготовило проект поправок в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год". Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет на 362 человека.
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Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 10:18
Цитата:
Конечно можно, а если оппонент разносит догму в пух и прах, то мне даже напрягаться не прийдётся
abaika95:
если я выразил свое мнение по теме то им можно апеллировать к иным оппонентам как догмой?
если я выразил свое мнение по теме то им можно апеллировать к иным оппонентам как догмой?
Конечно можно, а если оппонент разносит догму в пух и прах, то мне даже напрягаться не прийдётся
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 11:48
Цитата:
Там она еще больше.
Ну сколько они в течении жизни получают пособий по безработице, за детей и тд?
А процент ипотеки какой у них?
Иногда даже нулевой.
А это очень много денег
[Исправлено: 111, 05.09.2023 - 11:48]
ACROS:
Наверное, на чужбине "халявы" как у нас
Наверное, на чужбине "халявы" как у нас
Там она еще больше.
Ну сколько они в течении жизни получают пособий по безработице, за детей и тд?
А процент ипотеки какой у них?
Иногда даже нулевой.
А это очень много денег
[Исправлено: 111, 05.09.2023 - 11:48]
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 11:55
Цитата:
А почему поприехавшим дают все эти льготы, чтобы они приехали, а поуехавшим не дают, чтобы они остались? Чем те, кто приезжает, лучше тех, кто уезжает?
[Исправлено: maxsaf, 05.09.2023 - 11:56]
111:
Там она еще больше. Ну сколько они в течении жизни получают пособий по безработице, за детей и тд? А процент ипотеки какой у них? Иногда даже нулевой. А это очень много денег
Там она еще больше. Ну сколько они в течении жизни получают пособий по безработице, за детей и тд? А процент ипотеки какой у них? Иногда даже нулевой. А это очень много денег
А почему поприехавшим дают все эти льготы, чтобы они приехали, а поуехавшим не дают, чтобы они остались? Чем те, кто приезжает, лучше тех, кто уезжает?
[Исправлено: maxsaf, 05.09.2023 - 11:56]
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:01
Цитата:
Не знаю, моему братану Путин дал дом за третьего ребенка.
А чтоб никто никуда не уехал, ну сможет ли наше нищее государство платить по 5 тысяч ойро как в Германии, наверно такого никогда не будет.
maxsaf:
почему поприехавшим дают все эти льготы,
почему поприехавшим дают все эти льготы,
Не знаю, моему братану Путин дал дом за третьего ребенка.
А чтоб никто никуда не уехал, ну сможет ли наше нищее государство платить по 5 тысяч ойро как в Германии, наверно такого никогда не будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13920
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:14
Цитата:
не верно
он то выразил свое мнение на ситуацию
а не апеллировал ко мне
а ты в итоге получается с двух сторон не сможешь ничего возразить
на два мнения надо два контраргумента
а ты и одного то привести не можешь)
Цитата:
сейчас все канадцы-английского и французского происхождения задумались
а действительно
Цитата:
да таджики кстати не применули этим воспользоваться)
пока русские убивают себя на фронте воюя с русскими с украины, таджики и узбеки делают детей и заменяют их на работах и в жизни
россия лет через 50 будет равнинно-бадахшанская республика или орусистан
хотя зачем слово русь в корне? просто северный Согдистан)
20 лет орали что мигранты насилуют европу в итоге попали в эту же ловушку только еще хуже))
maxsaf:
Конечно можно, а если оппонент разносит догму в пух и прах, то мне даже напрягаться не прийдётся
Конечно можно, а если оппонент разносит догму в пух и прах, то мне даже напрягаться не прийдётся
не верно
он то выразил свое мнение на ситуацию
а не апеллировал ко мне
а ты в итоге получается с двух сторон не сможешь ничего возразить
на два мнения надо два контраргумента
а ты и одного то привести не можешь)
Цитата:
maxsaf:
Чем те, кто приезжает, лучше тех, кто уезжает?
Чем те, кто приезжает, лучше тех, кто уезжает?
сейчас все канадцы-английского и французского происхождения задумались
а действительно
Цитата:
111:
Не знаю, моему братану Путин дал дом за третьего ребенка.
Не знаю, моему братану Путин дал дом за третьего ребенка.
да таджики кстати не применули этим воспользоваться)
пока русские убивают себя на фронте воюя с русскими с украины, таджики и узбеки делают детей и заменяют их на работах и в жизни
россия лет через 50 будет равнинно-бадахшанская республика или орусистан
хотя зачем слово русь в корне? просто северный Согдистан)
20 лет орали что мигранты насилуют европу в итоге попали в эту же ловушку только еще хуже))
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:16
Цитата:
Ну на кандасов же деньги находят
111:
ну сможет ли наше нищее государство платить по 5 тысяч ойро как в Германии, наверно такого никогда не будет.
ну сможет ли наше нищее государство платить по 5 тысяч ойро как в Германии, наверно такого никогда не будет.
Ну на кандасов же деньги находят
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:18
Цитата:
Конечно задумались, здесь вообще не знают, что такое "поуехавший"
abaika95:
сейчас все канадцы-английского и французского происхождения задумались а действительно
сейчас все канадцы-английского и французского происхождения задумались а действительно
Конечно задумались, здесь вообще не знают, что такое "поуехавший"
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:18
Цитата:
5 тысяч ойро каждый месяц?
Ты вообще о чем?
maxsaf:
Ну на кандасов же деньги находят
Ну на кандасов же деньги находят
5 тысяч ойро каждый месяц?
Ты вообще о чем?
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:20
Цитата:
Ну ты же сказал, твоему знакомому фейковому оралману-мошеннику хату трешку подарили, щас она неплохо так стОит
111:
5 тысяч ойро каждый месяц? Ты вообще о чем?
5 тысяч ойро каждый месяц? Ты вообще о чем?
Ну ты же сказал, твоему знакомому фейковому оралману-мошеннику хату трешку подарили, щас она неплохо так стОит
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:22
Цитата:
Раньше да, хаты давали, он ее продал по моему за 4 тысячи долларов.
Потом платили им разово 90 тысяч тенге, в долларах по 120 это сколько?
maxsaf:
Ну ты же сказал, твоему знакомому фейковому оралману-мошеннику хату трешку
Ну ты же сказал, твоему знакомому фейковому оралману-мошеннику хату трешку
Раньше да, хаты давали, он ее продал по моему за 4 тысячи долларов.
Потом платили им разово 90 тысяч тенге, в долларах по 120 это сколько?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13920
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:23
Цитата:
в том и ирония
британцы и французы туда с неба упали? ))
maxsaf:
Конечно задумались, здесь вообще не знают, что такое "поуехавший"
Конечно задумались, здесь вообще не знают, что такое "поуехавший"
в том и ирония
британцы и французы туда с неба упали? ))
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:28
Цитата:
Приплыли) только индейцы им подъемные не платили.)) Французы и британцы сами взяли у индейцев то, что посчитали нужным
abaika95:
британцы и французы туда с неба упали? ))
британцы и французы туда с неба упали? ))
Приплыли) только индейцы им подъемные не платили.)) Французы и британцы сами взяли у индейцев то, что посчитали нужным
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:37
Цитата:
Почему фейковый?
По закону самый настоящий оралманин.
maxsaf:
Ну ты же сказал, твоему знакомому фейковому оралману-
Ну ты же сказал, твоему знакомому фейковому оралману-
Почему фейковый?
По закону самый настоящий оралманин.
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:38
Цитата:
Так он же всю жизнь в Костанае прожил) мошенник он и есть)
111:
Почему фейковый? По закону самый настоящий оралманин.
Почему фейковый? По закону самый настоящий оралманин.
Так он же всю жизнь в Костанае прожил) мошенник он и есть)
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:40
Цитата:
Да, жена русская у него, россиянка, хотя мой братан там бухает по черному, но он считается трезвенником практически.
Потому что пьет хоть и по нескольку дней подряд, может и месяц, но гораздо меньше чем они там..
abaika95:
да таджики кстати не применули этим воспользоваться) пока русские убивают себя на фронте воюя с русскими с украины, таджики и узбеки делают детей и заменяют их на работах и в жизни
да таджики кстати не применули этим воспользоваться) пока русские убивают себя на фронте воюя с русскими с украины, таджики и узбеки делают детей и заменяют их на работах и в жизни
Да, жена русская у него, россиянка, хотя мой братан там бухает по черному, но он считается трезвенником практически.
Потому что пьет хоть и по нескольку дней подряд, может и месяц, но гораздо меньше чем они там..
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