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≡ Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47486
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 09:37
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Министерство труда подготовило проект поправок в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год". Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет на 362 человека.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 10:18
#75
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Цитата:
abaika95:
если я выразил свое мнение по теме то им можно апеллировать к иным оппонентам как догмой?

Конечно можно, а если оппонент разносит догму в пух и прах, то мне даже напрягаться не прийдётся ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30170
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 11:48
#76
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Цитата:
ACROS:
Наверное, на чужбине "халявы" как у нас

Там она еще больше.
Ну сколько они в течении жизни получают пособий по безработице, за детей и тд?
А процент ипотеки какой у них?
Иногда даже нулевой.
А это очень много денег

[Исправлено: 111, 05.09.2023 - 11:48]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 11:55
#77
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Цитата:
111:
Там она еще больше. Ну сколько они в течении жизни получают пособий по безработице, за детей и тд? А процент ипотеки какой у них? Иногда даже нулевой. А это очень много денег

А почему поприехавшим дают все эти льготы, чтобы они приехали, а поуехавшим не дают, чтобы они остались? Чем те, кто приезжает, лучше тех, кто уезжает? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 05.09.2023 - 11:56]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30170
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:01
#78
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Цитата:
maxsaf:
почему поприехавшим дают все эти льготы,

Не знаю, моему братану Путин дал дом за третьего ребенка.
А чтоб никто никуда не уехал, ну сможет ли наше нищее государство платить по 5 тысяч ойро как в Германии, наверно такого никогда не будет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13920
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:14
#79
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Цитата:
maxsaf:
Конечно можно, а если оппонент разносит догму в пух и прах, то мне даже напрягаться не прийдётся

не верно
он то выразил свое мнение на ситуацию
а не апеллировал ко мне
а ты в итоге получается с двух сторон не сможешь ничего возразить
на два мнения надо два контраргумента
а ты и одного то привести не можешь)
Цитата:
maxsaf:
Чем те, кто приезжает, лучше тех, кто уезжает?

сейчас все канадцы-английского и французского происхождения задумались
а действительно
Цитата:
111:
Не знаю, моему братану Путин дал дом за третьего ребенка.

да таджики кстати не применули этим воспользоваться)
пока русские убивают себя на фронте воюя с русскими с украины, таджики и узбеки делают детей и заменяют их на работах и в жизни
россия лет через 50 будет равнинно-бадахшанская республика или орусистан
хотя зачем слово русь в корне? просто северный Согдистан)
20 лет орали что мигранты насилуют европу в итоге попали в эту же ловушку только еще хуже))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:16
#80
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Цитата:
111:
ну сможет ли наше нищее государство платить по 5 тысяч ойро как в Германии, наверно такого никогда не будет.

Ну на кандасов же деньги находят :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:18
#81
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Цитата:
abaika95:
сейчас все канадцы-английского и французского происхождения задумались а действительно

Конечно задумались, здесь вообще не знают, что такое "поуехавший" :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30170
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:18
#82
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Цитата:
maxsaf:
Ну на кандасов же деньги находят

5 тысяч ойро каждый месяц?
Ты вообще о чем?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:20
#83
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Цитата:
111:
5 тысяч ойро каждый месяц? Ты вообще о чем?

Ну ты же сказал, твоему знакомому фейковому оралману-мошеннику хату трешку подарили, щас она неплохо так стОит ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30170
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:22
#84
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты же сказал, твоему знакомому фейковому оралману-мошеннику хату трешку

Раньше да, хаты давали, он ее продал по моему за 4 тысячи долларов.
Потом платили им разово 90 тысяч тенге, в долларах по 120 это сколько?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13920
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:23
#85
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Цитата:
maxsaf:
Конечно задумались, здесь вообще не знают, что такое "поуехавший"

в том и ирония
британцы и французы туда с неба упали? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:28
#86
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Цитата:
abaika95:
британцы и французы туда с неба упали? ))

Приплыли) только индейцы им подъемные не платили.)) Французы и британцы сами взяли у индейцев то, что посчитали нужным :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30170
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:37
#87
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты же сказал, твоему знакомому фейковому оралману-

Почему фейковый?
По закону самый настоящий оралманин.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18703
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:38
#88
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Цитата:
111:
Почему фейковый? По закону самый настоящий оралманин.

Так он же всю жизнь в Костанае прожил) мошенник он и есть)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30170
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:40
#89
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Цитата:
abaika95:
да таджики кстати не применули этим воспользоваться) пока русские убивают себя на фронте воюя с русскими с украины, таджики и узбеки делают детей и заменяют их на работах и в жизни

Да, жена русская у него, россиянка, хотя мой братан там бухает по черному, но он считается трезвенником практически.
Потому что пьет хоть и по нескольку дней подряд, может и месяц, но гораздо меньше чем они там..
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