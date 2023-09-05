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Статус русского языка в Казахстане
Статус русского языка в Казахстане
Куратор темы: maxsaf
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:06
Цитата:
Всё, вариант первый - поезд уехал и вариант второй - вы поуехали, обратного пути в двух вариантах нет .
maxsaf:
Ну вот этот вариант значит и надо было оставлять
Ну вот этот вариант значит и надо было оставлять
Всё, вариант первый - поезд уехал и вариант второй - вы поуехали, обратного пути в двух вариантах нет .
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:06
Цитата:
А чё только с его слов? Других свидетельств этому мега важному событию не существует?
Kairat stayer:
Но со слов М.Шаханова, он ещё раз вышел на трибуну
Но со слов М.Шаханова, он ещё раз вышел на трибуну
А чё только с его слов? Других свидетельств этому мега важному событию не существует?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13920
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:07
Цитата:
да вроде сама уже не шибко рискует) Цитата:
и что в этом плохого или хорошего?
просто тенденция
когда то русские князья говорили на татарском чтобы ярлык получать
а потом орда развалилась и князьям татарский уже не нужен был
все течет, все меняется)
maxsaf:
НГ насколько я помню, всегда рисковала, но пока держится
НГ насколько я помню, всегда рисковала, но пока держится
да вроде сама уже не шибко рискует) Цитата:
Vit:
Скоро рускоязычный человек в Казахстане попадёт в Красную книгу. Буквально осталось максимум 10 лет.
Скоро рускоязычный человек в Казахстане попадёт в Красную книгу. Буквально осталось максимум 10 лет.
и что в этом плохого или хорошего?
просто тенденция
когда то русские князья говорили на татарском чтобы ярлык получать
а потом орда развалилась и князьям татарский уже не нужен был
все течет, все меняется)
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:07
Цитата:
Ну попытаться все равно стОит
Kairat stayer:
Всё, вариант первый - поезд уехал и вариант второй - вы поуехали, обратного пути в двух вариантах нет
Всё, вариант первый - поезд уехал и вариант второй - вы поуехали, обратного пути в двух вариантах нет
Ну попытаться все равно стОит
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:09
Цитата:
А в магазинах товар по акции до сих пор только на русском) 111 не даст соврать
abaika95:
все течет, все меняется)
все течет, все меняется)
А в магазинах товар по акции до сих пор только на русском) 111 не даст соврать
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:10
Цитата:
У тех депутатов поспрашивайте или архивы видеосъемок смотрите, наверное в Первопрестольной сохранились.
maxsaf:
Других свидетельств этому мега важному событию не существует?
Других свидетельств этому мега важному событию не существует?
У тех депутатов поспрашивайте или архивы видеосъемок смотрите, наверное в Первопрестольной сохранились.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:12
Цитата:
Ну значит вам второй государственный никак не навредит, и никакими декабрьскими событиями пугать не нужно, это все выдумка одного перепуганного товарища
Kairat stayer:
не существует языковой проблемы
не существует языковой проблемы
Ну значит вам второй государственный никак не навредит, и никакими декабрьскими событиями пугать не нужно, это все выдумка одного перепуганного товарища
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:15
Цитата:
Цитата:
Смысла нет, в посте за номером 45 причины указаны, там отмечено сужается и 2050 году 130 миллионов русскоязычных останется .
maxsaf:
Ну попытаться все равно стОит
Ну попытаться все равно стОит
Цитата:
maxsaf:
у значит вам второй государственный никак не навредит, и никакими декабрьскими событиями пугать не нужно, это все выдумка одного перепуганного товарища
у значит вам второй государственный никак не навредит, и никакими декабрьскими событиями пугать не нужно, это все выдумка одного перепуганного товарища
Смысла нет, в посте за номером 45 причины указаны, там отмечено сужается и 2050 году 130 миллионов русскоязычных останется .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13920
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:17
Цитата:
где то на русском где то на казахском) где то вообще на английском
эти частности не важны)
главное тенденция общая
когда поеуховшие в канаду истерят почему в Казахстане русский язык не язык межнаца))
любо дорого смотреть)
maxsaf:
А в магазинах товар по акции до сих пор только на русском) 111 не даст соврать
А в магазинах товар по акции до сих пор только на русском) 111 не даст соврать
где то на русском где то на казахском) где то вообще на английском
эти частности не важны)
главное тенденция общая
когда поеуховшие в канаду истерят почему в Казахстане русский язык не язык межнаца))
любо дорого смотреть)
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:22
Цитата:
Наоборот, смысл есть - если русский сделать вторым государственным в КЗ, то сфера применения перестанет сужаться.
Kairat stayer:
Смысла нет, в посте за номером 45 причины указаны, там отмечено сужается и 2050 году 130 миллионов русскоязычных останется
Смысла нет, в посте за номером 45 причины указаны, там отмечено сужается и 2050 году 130 миллионов русскоязычных останется
Наоборот, смысл есть - если русский сделать вторым государственным в КЗ, то сфера применения перестанет сужаться.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:24
Цитата:
Это я уже выяснил - потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, никому не сообщив, даже депутату Божко
abaika95:
когда поеуховшие в канаду истерят почему в Казахстане русский язык не язык межнаца))
когда поеуховшие в канаду истерят почему в Казахстане русский язык не язык межнаца))
Это я уже выяснил - потому что тихушники подло втихаря выкинули это из конституции, никому не сообщив, даже депутату Божко
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:26
Цитата:
Согласен, мне тоже результаты опроса нравятся, красотень
abaika95:
любо дорого смотреть)
любо дорого смотреть)
Согласен, мне тоже результаты опроса нравятся, красотень
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4670
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:40
Цитата:
Авбайка прав: - что то есть по какому то Закону, любые опросы должна проводить якобы, какая то организация имеющая типа лицензии или что то с этим связанная.
Помниться на выборах не разрешали проводить различные опросы и исследования под этим предлогом.
Есть ли за это какое то наказание - не могу утверждать.
maxsaf:
что аж НГ могут забанить
что аж НГ могут забанить
Авбайка прав: - что то есть по какому то Закону, любые опросы должна проводить якобы, какая то организация имеющая типа лицензии или что то с этим связанная.
Помниться на выборах не разрешали проводить различные опросы и исследования под этим предлогом.
Есть ли за это какое то наказание - не могу утверждать.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 12:45
Цитата:
Ну давайте вместо опроса проведем референдум - так ещё круче будет
ACROS:
Закону, любые опросы должна проводить якобы, какая то организация имеющая типа лицензии или что то с этим связанная.
Закону, любые опросы должна проводить якобы, какая то организация имеющая типа лицензии или что то с этим связанная.
Ну давайте вместо опроса проведем референдум - так ещё круче будет
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4670
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 13:03
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Не знаю как эти и кто проводит опросы( наверное, как всегда, - ТЕНДЕЦИОЗНЫЕ с заданной направленностью в угоду организаторам опроса и Макс тщательно отбирает их и демонстрирует на форуме именно в сторону уменьшения владения русским языком ), но сужу по своему региону: - как владели, так и владеют русским языком и нет никакого снижения, причина думаю в другом: (по Казахстану) на фоне возросшего национального самосознания после распада СССР, количество людей коренной национальности свободно говорящих до этого на русском языке, но и в то же время одновременно за это время овладевших своим родным казахским языком, в разы увеличилось и те же люди при опросе просто указали казахский язык, проигнорировав ии что то в этом роде ответ на знание или незнание русского языка.
maxsaf:
Выходит консул сказал правду, а депутат подтвердила
Выходит консул сказал правду, а депутат подтвердила
Цитата:
Kairat stayer:
Цитата:
Vit:
Не знаю как эти и кто проводит опросы( наверное, как всегда, - ТЕНДЕЦИОЗНЫЕ с заданной направленностью в угоду организаторам опроса и Макс тщательно отбирает их и демонстрирует на форуме именно в сторону уменьшения владения русским языком ), но сужу по своему региону: - как владели, так и владеют русским языком и нет никакого снижения, причина думаю в другом: (по Казахстану) на фоне возросшего национального самосознания после распада СССР, количество людей коренной национальности свободно говорящих до этого на русском языке, но и в то же время одновременно за это время овладевших своим родным казахским языком, в разы увеличилось и те же люди при опросе просто указали казахский язык, проигнорировав ии что то в этом роде ответ на знание или незнание русского языка.
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