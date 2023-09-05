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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30159
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:33
#181
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Цитата:
maxsaf:
просто у нас мнение о тебе чудесным образом совпадает

Закрыть тему и подать на меня в суд?
Ну знаешь, для вас это может естественно, для меня звучит, что ты поступил подловато..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30159
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:38
#182
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Цитата:
Закрой свой членоприемник


О как, уже как пошли то оскорбления.
Да Макс, не ожидал..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30159
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:39
#183
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Цитата:
Ребята с . Повесят


О, меня повесят..
Неплохо, неплохо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30159
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:41
#184
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Цитата:
maxsaf:
Я не понял, это сложнее или проще?)

Ну это твой друг, вы поддерживаете друг друга, ты так же думаешь как и он, вот и ответь себе..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18678
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:44
#185
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Цитата:
111:
что ты поступил подловато..

Что именно я сделал?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18678
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:45
#186
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Цитата:
111:
Да Макс, не ожидал..

Сам в шоке :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30159
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:45
#187
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Цитата:
maxsaf:
Что именно я сделал?

Ты сказал что и думаешь как он, и он же тебя не зря упоминает, как будто сговорились..
Неплохо ты развлекаешься, подлянки кидать..
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Страница 13 из 13«1...111213
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