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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
Запретить
 
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18678
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 11:18
#46
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Цитата:
abaika95:
просто те у кого зуб на нг могут воспользоваться любым предлогом)

НГ насколько я помню, всегда рисковала, но пока держится :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18678
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 11:25
#47
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Цитата:
Kairat stayer:
в Казахстане сужается сфера применения русского языка, сокращается число русскоязычных, недостаточно русскоязычных педагогов и.т.д. Депутат парламента РК Ирина Смирнова отреагировала, что это закономерные процессы, доля казахоязычных граждан увеличивается, в педагогические ВУЗ не поступают абитуриенты и.т.д.

Выходит консул сказал правду, а депутат подтвердила
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4266
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 11:32
#48
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Цитата:
maxsaf:
Выходит консул сказал правду, а депутат подтвердила


Сужается, потому что русскоязычных граждан становится меньше, педагогов не хватает и вы поуехали. Никто же из выпускников пед.ВУЗ-ов из Костаная, которые не владеют государственным языком, не поедет в Мангистаускую, Атыраускую, Кызылординскую и другие области, где доля казахов более 90%. Школы на русском языке обучения никто не закрывает. Депутат говорит не нужно искать каких-то подводных течений и камней.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18678
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 11:41
#49
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Цитата:
Kairat stayer:
Сужается, потому что русскоязычных граждан становится меньше

А ещё сужается, потому что казахский сделали государственным, а русский лишили втихаря статуса языка межнационального общения в 95-ом. Может быть, если бы сделали изначально два государственных - русский язык бы так не сужался.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13089
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 05.09.23 - 11:45
#50
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Скоро рускоязычный человек в Казахстане попадёт в Красную книгу. Буквально осталось максимум 10 лет.
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