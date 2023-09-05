Отправлено: - 11:12

твой рот закроют, хоть на немного Психушку обеспечу!

Макс предлагаю : я подаю в суд и здесь решаю вопросы о русофобии

Для нашей Полиции оснований на Ваш ответ достаточно!!!

Или мне к тебе проехать?

[Исправлено: 111, 05.09.2023 - 11:17]

Цитата:Я сказал подойди в личке, бегать как собака к тебе не будуХочешь разборок, будут тебе разборкиЦитата:Давай, что же ты пол года меня этим пугаешь?Иди и подавай, а то как сыкло, только языком мелешьЦитата:Ты меня уже полгода пугаешь, не сыкуй говорю, подавай.Цитата:Я же сказал в личке, хоть прилетай, не сыкуй.