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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 12 из 13«1...10111213»
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Куратор темы: 111
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 05:23
#166
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И кстати я был на кладбище, и возложил цветы!!! В отличие от Вас.

[Исправлено: Домовенок, 05.09.2023 - 10:31]
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 05:40
#167
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 05:45
#168
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 05:55
#169
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Я Вам адрес дал конкретный , да не живу в центре. Хоть честь имею . Мауленова 10/5 квартира 23 Мингалев Олег Александрович Гвардии полковник. Жду
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 06:22
#170
Комментарий удален модератором.
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 06:40
#171
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 07:55
#172
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 08:11
#173
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Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 08:16
#174
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 08:18
#175
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30159
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:12
#176
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Цитата:
твой рот закроют, хоть на немного Психушку обеспечу!


Я сказал подойди в личке, бегать как собака к тебе не буду
Хочешь разборок, будут тебе разборки

Цитата:
Макс предлагаю : я подаю в суд и здесь решаю вопросы о русофобии


Давай, что же ты пол года меня этим пугаешь?
Иди и подавай, а то как сыкло, только языком мелешь

Цитата:
Для нашей Полиции оснований на Ваш ответ достаточно!!!


Ты меня уже полгода пугаешь, не сыкуй говорю, подавай.

Цитата:
Или мне к тебе проехать?


Я же сказал в личке, хоть прилетай, не сыкуй.

[Исправлено: 111, 05.09.2023 - 11:17]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30159
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:19
#177
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Цитата:
Твою тему закроют.


Мне одному кажется, что он провоцирует, угрожает, еще и Макса постоянно упоминает, как буд-то сговорились, чтоб закрыли тему и редакция какив рот воды набрала?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30159
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:20
#178
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Цитата:
soldat pv:
И кстати я был на кладбище, и возложил цветы

Че ты врешь.
Никому ты не возлагал, языком молоть это не пальцем тыкать..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18678
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:21
#179
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Цитата:
111:
Макса постоянно упоминает, как буд-то сговорились

Не, мы не сговаривались, просто у нас мнение о тебе чудесным образом совпадает :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18678
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 11:22
#180
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Цитата:
111:
языком молоть это не пальцем тыкать..

Я не понял, это сложнее или проще?)
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Страница 12 из 13«1...10111213»
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