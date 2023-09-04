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≡ «За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47485
«За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
Отправлено: 04.09.23 - 16:10
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На их работу постоянно жалуются жители областного центра. Светофоры либо часто отключаются, либо плохо синхронизированы в пределах перекрестка, либо цифры на них наполовину не читаются. Сегодня, 3 сентября, на аппаратном совещании аким города Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал ситуацию.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
31
Re: «За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат...
Отправлено: 05.09.23 - 10:01
#15
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Нужно возвращать жёлтый свет после зеленного, так и появиться секунда для всех.
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