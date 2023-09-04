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≡ Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47485
Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 16:41
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ДТП произошло сегодня, 4 сентября, в 13.40 на трассе Костанай-Мамлютка, возле п. Нечаевка Костанайского района. На трассе столкнулись два автомобиля: «Toyota RAV4» и «Нива». В аварии пострадалои6 человек и погиб 3-летний ребенок.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
80
Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 16:41
#1
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Тот кто выехал на встречку тот просто убийца, покалечил ни в чем не повинных людей, у нас дороги не соответствуют никаким стандартам, резина, сами машины, состояние здоровья водителя везде чаще непорядок чем наоборот

[Исправлено: ОГПУ, 04.09.2023 - 19:58]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13087
Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 17:03
#2
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Цитата:
ОГПУ: [/quoОГПУ: покалечил ни в чем не повинных людей
маленький ребёнок погиб. Зачем вы все носитесь? Куда спешите? Как можно не увидеть встречку? Днём.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1803
Re: Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской...
Отправлено: 04.09.23 - 22:48
#3
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Цитата:
Vit:

Если с правым рулём и на приличной скорости, очень просто.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
213
Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 23:01
#4
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Цитата:
Vit:
Как можно не увидеть встречку? Днём.

запоминайте! левой рукой пишете в ватсапе крайне важное сообщение, тем временем правой выруливаете на встречную полосу для обгона и случается миленький бабах! попробуйте, возможно вам даже понравится :-)
во всей новости меня заинтересовала только один совершенно наглядный факт: рав4 крепче шнивы, и видимо сильно лучше в плане безопасности.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13087
Re: Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской...
Отправлено: 05.09.23 - 09:27
#5
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Цитата:
Карачун:
левой рукой пишете в ватсапе крайне важное сообщение, тем временем правой выруливаете на встречную полосу для обгона и случается миленький бабах

Да это сегодня беда. Так и есть телефон враг водителя. Вацап, группы всякие. Тик токи. Ютубы многие на ходу смотрят, просто я вижу, мне сверху видно че делают водители в легковых машинах.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4666
Re: Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской...
Отправлено: 05.09.23 - 09:44
#6
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Цитата:
Vit:
пишете в ватсапе крайне важное сообщение,


Есть же блютуз в авто для разговоров и наушники для конфиденциальности от пассажиров и если что в вацапе можно наговаривать текст, который автоматически ложиться в буквенный текст.
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