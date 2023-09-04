Отправлено: - 09:27

Карачун:

левой рукой пишете в ватсапе крайне важное сообщение, тем временем правой выруливаете на встречную полосу для обгона и случается миленький бабах

Цитата:Да это сегодня беда. Так и есть телефон враг водителя. Вацап, группы всякие. Тик токи. Ютубы многие на ходу смотрят, просто я вижу, мне сверху видно че делают водители в легковых машинах.