Отправлено: - 22:02

ACROS:

Может разовая акция,

ACROS:

апример, "Костанайским новостям" - не с руки кормиться с чужого гос.заказа. И даже если под крышей ЦРУ - они же нам не "враги" - наоборот, наши многолетние и долгосрочные партнёры; у нас же "многовекторная" политика.

saba:

Зачем же повторять измышления. Агентство по международному развитию (USAID) это такое же учреждение в структуре правительства США, как и ЦРУ. Точно с таким же успехом можно назвать ЦРУ филиалом USAID.

Skeptic:

А когда дело доверяют кому-то одному и изначально не ориентируются на сумму затрат, что позволяет требовать качество исполнения, людям снова не нравится... Как вам угодить?

Цитата:врядленесколько статей под заказом юсейджурналисты НГ ездят на форумы интер ньюс итдЦитата:У цру нет партнёрову цру только инструменты воздействия и агенты влияния которые используются ради выгод американского капитала и политики вашингтона)для меня в равной степени не объективны КН сидящие на гос заказеи НГ замаранные работой с иностранной конторой Цитата:ну если бы я был конспирологом то дано я не конспиролог)_цру создано в 1947 годуюсейд в 1961 как один из инструментов мягкой силы цру в третьих странахспециалист анб и госдепа Вильям Блам отмечал, что в 1960-х и 1970-х годах АМР США тесно сотрудничало с ЦРУ — агенты ЦРУ часто действовали за границей под прикрытием АМР (ЮСЕЙД)в слитых данных викиликс есть факты сотрудничества в плане инфы юсейд с црув рамках работы юсейд у них внутри есть такой национальный фонд развития демократии. Фонд был основан в 1983 году Конгрессом США с бюджетом $30 млн. В деятельности фонда принимали участие деятели, связанные с американскими спецслужбами, — Джон Негропонте, Генри Чиснерос, Эллиот Абрамс.Президентом НФД является Карл Гершман. В совет фонда входят Вин Уэбер, бывший конгрессмен, вице-президент банка Clark & Weinstock; Уэсли Кларк, бывший командующий войсками НАТО; Ральф Герсон (Ralf Gerson), президент компании Guardian International Corp.; Фрэнк Карлуччи, бывший министр обороны,бывший зам директора ЦРУ председатель инвестиционной компании Carlyle Group; Мортон Абрамовиц (Morton Abramowitz), бывший советник президента Рейгана, председатель Международного кризисного центра (ICC); Ли Гамильтон (Lee H. Hamilton), бывший сенатор, член президентского Совета по национальной безопасности. Одним из членов совета директоров фонда являлся Збигнев Бжезинский.Как сказал один из основателей самого фонда, Аллен Вайнстайн (англ. Allen Weinstein) в 1991 году, «многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад ЦРУ делало тайно»В 2011 году портал Викиликс опубликовал данные, согласно которым фонд оказывал поддержку арабским молодёжным движениям, которые в дальнейшем приняли активное участие в серии разразившихся на Ближнем Востоке революций 2011 годаотлично правда?)) хорошая такая мирная НПО где в совете сидят ЦРУшники, министры обороны и генералы войск НАТОЦитата:а зачем угождать?