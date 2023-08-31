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Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47485
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 31.08.23 - 15:36
В конце июня 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным «предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года». В Костанае о том, что осенью к нам приедет максимум Путин, минимум - делегация из России, знают давно. Местные власти не скрывают, что готовятся к форуму уже год, но он все равно оказался почти правительственной тайной, покрытой бюджетным мраком.
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Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 04.09.23 - 21:31
Цитата:
В описанной вами ситуации недовольство вполне логично, оправданно и законно. Ибо, как я выше сказал, всё сделано было ч/з ж--у.
Если бы делали нормально, то и знаки ограничения скорости, и тротуары, и пешеходные переходы сделали БЫ сразу. Всё просто, если думать ДО того, как делать.
saba:
В описанной вами ситуации недовольство вполне логично, оправданно и законно. Ибо, как я выше сказал, всё сделано было ч/з ж--у.
Если бы делали нормально, то и знаки ограничения скорости, и тротуары, и пешеходные переходы сделали БЫ сразу. Всё просто, если думать ДО того, как делать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2197
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 04.09.23 - 22:01
Цитата:
Да было всё до того продуманно. Каждый знак в СССР можно сказать на крови поставлен. Но некоторым переименованиями заниматься мало.
Skeptic:
Всё просто, если думать ДО того, как делать.
Всё просто, если думать ДО того, как делать.
Да было всё до того продуманно. Каждый знак в СССР можно сказать на крови поставлен. Но некоторым переименованиями заниматься мало.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13910
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 04.09.23 - 22:02
Цитата:
врядле
несколько статей под заказом юсейд
журналисты НГ ездят на форумы интер ньюс итд
Цитата:
У цру нет партнёров
у цру только инструменты воздействия и агенты влияния которые используются ради выгод американского капитала и политики вашингтона)
для меня в равной степени не объективны КН сидящие на гос заказе
и НГ замаранные работой с иностранной конторой Цитата:
ну если бы я был конспирологом то да
но я не конспиролог)_
цру создано в 1947 году
юсейд в 1961 как один из инструментов мягкой силы цру в третьих странах
специалист анб и госдепа Вильям Блам отмечал, что в 1960-х и 1970-х годах АМР США тесно сотрудничало с ЦРУ — агенты ЦРУ часто действовали за границей под прикрытием АМР (ЮСЕЙД)
в слитых данных викиликс есть факты сотрудничества в плане инфы юсейд с цру
в рамках работы юсейд у них внутри есть такой национальный фонд развития демократии. Фонд был основан в 1983 году Конгрессом США с бюджетом $30 млн. В деятельности фонда принимали участие деятели, связанные с американскими спецслужбами, — Джон Негропонте, Генри Чиснерос, Эллиот Абрамс.
Президентом НФД является Карл Гершман. В совет фонда входят Вин Уэбер, бывший конгрессмен, вице-президент банка Clark & Weinstock; Уэсли Кларк, бывший командующий войсками НАТО; Ральф Герсон (Ralf Gerson), президент компании Guardian International Corp.; Фрэнк Карлуччи, бывший министр обороны,бывший зам директора ЦРУ председатель инвестиционной компании Carlyle Group; Мортон Абрамовиц (Morton Abramowitz), бывший советник президента Рейгана, председатель Международного кризисного центра (ICC); Ли Гамильтон (Lee H. Hamilton), бывший сенатор, член президентского Совета по национальной безопасности. Одним из членов совета директоров фонда являлся Збигнев Бжезинский.
Как сказал один из основателей самого фонда, Аллен Вайнстайн (англ. Allen Weinstein) в 1991 году, «многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад ЦРУ делало тайно»
В 2011 году портал Викиликс опубликовал данные, согласно которым фонд оказывал поддержку арабским молодёжным движениям, которые в дальнейшем приняли активное участие в серии разразившихся на Ближнем Востоке революций 2011 года
отлично правда?)) хорошая такая мирная НПО где в совете сидят ЦРУшники, министры обороны и генералы войск НАТОЦитата:
а зачем угождать?
ACROS:
Может разовая акция,
Может разовая акция,
врядле
несколько статей под заказом юсейд
журналисты НГ ездят на форумы интер ньюс итд
Цитата:
ACROS:
апример, "Костанайским новостям" - не с руки кормиться с чужого гос.заказа. И даже если под крышей ЦРУ - они же нам не "враги" - наоборот, наши многолетние и долгосрочные партнёры; у нас же "многовекторная" политика.
апример, "Костанайским новостям" - не с руки кормиться с чужого гос.заказа. И даже если под крышей ЦРУ - они же нам не "враги" - наоборот, наши многолетние и долгосрочные партнёры; у нас же "многовекторная" политика.
У цру нет партнёров
у цру только инструменты воздействия и агенты влияния которые используются ради выгод американского капитала и политики вашингтона)
для меня в равной степени не объективны КН сидящие на гос заказе
и НГ замаранные работой с иностранной конторой Цитата:
saba:
Зачем же повторять измышления. Агентство по международному развитию (USAID) это такое же учреждение в структуре правительства США, как и ЦРУ. Точно с таким же успехом можно назвать ЦРУ филиалом USAID.
Зачем же повторять измышления. Агентство по международному развитию (USAID) это такое же учреждение в структуре правительства США, как и ЦРУ. Точно с таким же успехом можно назвать ЦРУ филиалом USAID.
ну если бы я был конспирологом то да
но я не конспиролог)_
цру создано в 1947 году
юсейд в 1961 как один из инструментов мягкой силы цру в третьих странах
специалист анб и госдепа Вильям Блам отмечал, что в 1960-х и 1970-х годах АМР США тесно сотрудничало с ЦРУ — агенты ЦРУ часто действовали за границей под прикрытием АМР (ЮСЕЙД)
в слитых данных викиликс есть факты сотрудничества в плане инфы юсейд с цру
в рамках работы юсейд у них внутри есть такой национальный фонд развития демократии. Фонд был основан в 1983 году Конгрессом США с бюджетом $30 млн. В деятельности фонда принимали участие деятели, связанные с американскими спецслужбами, — Джон Негропонте, Генри Чиснерос, Эллиот Абрамс.
Президентом НФД является Карл Гершман. В совет фонда входят Вин Уэбер, бывший конгрессмен, вице-президент банка Clark & Weinstock; Уэсли Кларк, бывший командующий войсками НАТО; Ральф Герсон (Ralf Gerson), президент компании Guardian International Corp.; Фрэнк Карлуччи, бывший министр обороны,бывший зам директора ЦРУ председатель инвестиционной компании Carlyle Group; Мортон Абрамовиц (Morton Abramowitz), бывший советник президента Рейгана, председатель Международного кризисного центра (ICC); Ли Гамильтон (Lee H. Hamilton), бывший сенатор, член президентского Совета по национальной безопасности. Одним из членов совета директоров фонда являлся Збигнев Бжезинский.
Как сказал один из основателей самого фонда, Аллен Вайнстайн (англ. Allen Weinstein) в 1991 году, «многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад ЦРУ делало тайно»
В 2011 году портал Викиликс опубликовал данные, согласно которым фонд оказывал поддержку арабским молодёжным движениям, которые в дальнейшем приняли активное участие в серии разразившихся на Ближнем Востоке революций 2011 года
отлично правда?)) хорошая такая мирная НПО где в совете сидят ЦРУшники, министры обороны и генералы войск НАТОЦитата:
Skeptic:
А когда дело доверяют кому-то одному и изначально не ориентируются на сумму затрат, что позволяет требовать качество исполнения, людям снова не нравится... Как вам угодить?
А когда дело доверяют кому-то одному и изначально не ориентируются на сумму затрат, что позволяет требовать качество исполнения, людям снова не нравится... Как вам угодить?
а зачем угождать?
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 417
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 05.09.23 - 06:07
Комментарий проходит проверку.
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 05.09.23 - 09:19
Цитата:
Странный вопрос.
Угождать = служить народу - основная и главная задача чиновников. За это они жалованье из бюджета получают.
abaika95:
а зачем угождать?
а зачем угождать?
Странный вопрос.
Угождать = служить народу - основная и главная задача чиновников. За это они жалованье из бюджета получают.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4666
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 05.09.23 - 09:33
Цитата:
Ну, тут вы правы: - они и не будут обьективны по определению, потому что Хозяин газеты имеет свой взгляд и своё мнение на то или иное событие, а сотрудники всего лишь наёмные работники воплощающее это мнение.
Цитата:
"....Служить отечеству, я рад- прислуживать тошно...." - Чацский, Молчалину в комедии Грибоедова "Горе от ума".
abaika95:
в равной степени не объективны
в равной степени не объективны
Ну, тут вы правы: - они и не будут обьективны по определению, потому что Хозяин газеты имеет свой взгляд и своё мнение на то или иное событие, а сотрудники всего лишь наёмные работники воплощающее это мнение.
Цитата:
Skeptic:
основная и главная задача чиновников
основная и главная задача чиновников
"....Служить отечеству, я рад- прислуживать тошно...." - Чацский, Молчалину в комедии Грибоедова "Горе от ума".
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4666
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 05.09.23 - 09:35
Цитата:
Вы это ВСЁ по памяти помните или элементарно - передрали откуда то??
abaika95:
такая мирная НПО
такая мирная НПО
Вы это ВСЁ по памяти помните или элементарно - передрали откуда то??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13910
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 05.09.23 - 10:02
Цитата:
насколько понимаю-сотрудники НГ иного мнения об этом)
Цитата:
как писали древние
народ это женщина
она сама иногда не понимает чего хочет)
угождая ей в ее хотелках можно остаться у разбитого корыта
надо делать и то что выгодно в перспективе но не понятно народу
Цитата:
я элементарно помню где и какой источник по этой теме прочитал чтобы привести его сюда
ACROS:
Ну, тут вы правы: - они и не будут обьективны по определению, потому что Хозяин газеты имеет свой взгляд и своё мнение на то или иное событие, а сотрудники всего лишь наёмные работники воплощающее это мнение.
Ну, тут вы правы: - они и не будут обьективны по определению, потому что Хозяин газеты имеет свой взгляд и своё мнение на то или иное событие, а сотрудники всего лишь наёмные работники воплощающее это мнение.
насколько понимаю-сотрудники НГ иного мнения об этом)
Цитата:
Skeptic:
Угождать = служить народу - основная и главная задача чиновников. За это они жалованье из бюджета получают.
Угождать = служить народу - основная и главная задача чиновников. За это они жалованье из бюджета получают.
как писали древние
народ это женщина
она сама иногда не понимает чего хочет)
угождая ей в ее хотелках можно остаться у разбитого корыта
надо делать и то что выгодно в перспективе но не понятно народу
Цитата:
ACROS:
Вы это ВСЁ по памяти помните или элементарно - передрали откуда то??
Вы это ВСЁ по памяти помните или элементарно - передрали откуда то??
я элементарно помню где и какой источник по этой теме прочитал чтобы привести его сюда
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2697
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 05.09.23 - 10:09
Цитата:
Сотрудничать не значит быть под их началом, Вы же пишете USAID это филиал ЦРУ. USAID безусловно инструмент мягкой силы по продвижению демократии и западных ценностей, но именно, что цели с разведкой у них разные. Что црушники могли пользоваться прикрытием USAID вполне возможно. Они также пользуются прикрытием посольства США, но это не означает, что Госдеп является филиалом ЦРУ. А USAID раньше, сейчас не знаю старался поддерживать все неправительственные СМИ в Казахстане как развитие демократии.
[Исправлено: saba, 05.09.2023 - 10:12]
abaika95:
АМР США тесно сотрудничало с ЦРУ
АМР США тесно сотрудничало с ЦРУ
Сотрудничать не значит быть под их началом, Вы же пишете USAID это филиал ЦРУ. USAID безусловно инструмент мягкой силы по продвижению демократии и западных ценностей, но именно, что цели с разведкой у них разные. Что црушники могли пользоваться прикрытием USAID вполне возможно. Они также пользуются прикрытием посольства США, но это не означает, что Госдеп является филиалом ЦРУ. А USAID раньше, сейчас не знаю старался поддерживать все неправительственные СМИ в Казахстане как развитие демократии.
[Исправлено: saba, 05.09.2023 - 10:12]
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