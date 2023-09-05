Отправлено: - 09:18

юля елиссева: Ребёнок сказал, что за 450 бюджетных тенге была невкусная каша с комочками. Её почти никто из одноклассников не ел. Пошли и по привычке купили пирожки и учпучмаки за свои деньги.

Цитата:Я почему так и подумал. Деньги бюджет выкинет на ветер. Дети кушать не будут а чиновники и школа просто бабосики в карман набьют.