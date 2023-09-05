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≡ Будут ли обеспечивать бесплатным питанием воспитанников детсадов в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47485
Будут ли обеспечивать бесплатным питанием воспитанников детсадов в Костанае?
Отправлено: 05.09.23 - 08:30
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Вопрос о бесплатном питании в детских садах поступил сегодня, 4 сентября, на редакционный номер "НГ". Мы попросили ответить на него руководителя отдела образования акимата Костаная Гульсим УРАЗБАЕВУ.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3108
Будут ли обеспечивать бесплатным питанием воспитанников детсадов в Костанае?
Отправлено: 05.09.23 - 08:30
#1
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Ребенок, 4 класс, 1 школа. Питаются с этого года бесплатно. Вчера на специальную карту, куда обычно мы пополняли счет для питания, пришло уведомление о начислении дотации 450 тенге и тут же списалось. Ребёнок сказал, что за 450 бюджетных тенге была невкусная каша с комочками. Её почти никто из одноклассников не ел. Пошли и по привычке купили пирожки и учпучмаки за свои деньги.

[Исправлено: юля елиссева, 05.09.2023 - 08:31]
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