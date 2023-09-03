Отправлено: - 03:50

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Ровно то же самое. Посмотри что было с маслом, рапсовые культуры вроде на рынке, с зерном, с другими товарами..

Казахстан занял 104-е место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошел в число мировых антилидеров по этому показателю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Цитата:Можешь и дальше рассказывать тут сказки, что цены на еду то вверх, то вниз, АндерсенЦитата: