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≡ Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47484
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 13:55
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Депутат Мажилиса, политический обозреватель Никита Шаталов и экономист Галымжан Айтказин поделились своим мнением о самых важных пунктах этого Послания, подчеркивая их критическое значение для Казахстана.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18658
Re: Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты...
Отправлено: 05.09.23 - 03:50
#30
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Цитата:
111:
Ровно то же самое. Посмотри что было с маслом, рапсовые культуры вроде на рынке, с зерном, с другими товарами..

Можешь и дальше рассказывать тут сказки, что цены на еду то вверх, то вниз, Андерсен :lol:

Цитата:
Казахстан занял 104-е место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошел в число мировых антилидеров по этому показателю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
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