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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:30
#136
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Цитата:
maxsaf:
а до сих пор не знаешь названия стройматериалов?

Я же не кирпичи покупаю.
Покупал то есть..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:34
#137
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Что то типа такого

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:35
#138
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Заходим наконец в Гаузет, тут как всегда керня какая то..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:36
#139
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Яйцо социальное, тут сзади пусто, да

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:37
#140
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Так же как с социальным местным грушевым, который дороже всяких заморских кока колл

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18646
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:37
#141
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Цитата:
111:
Что то типа такого

Я тебя не про эти блоки спрашивал, а про кирпич внизу оконных проемов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:39
#142
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Так с пустой сумкой и ушли практически

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18646
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:39
#143
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Цитата:
111:
Яйцо социальное, тут сзади пусто, да

А кто-то брехал, что сзади на казахском. Балаболы 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18646
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:40
#144
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Цитата:
111:
Так же как с социальным местным грушевым, который дороже всяких заморских кока колл

Эту сфоткай сзади тоже ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:41
#145
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Взяли вот только такой заводской хлеб, социальный наверно, по 196 тенге..
В народе именуемый кирпичик.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:42
#146
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Цитата:
maxsaf:
кто-то брехал, что сзади на казахском

Радуйся что честен хоть.
Мог бы и не обратить внимание..
Цитата:
maxsaf:
Эту сфоткай сзади тоже

Эту посмотрел, нет там ни на каком.
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