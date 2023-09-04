Отправлено: - 23:06

Эл-починно:

А собачку жалко, мужчину бы (хотя какой он мужчина) самого бы попинать так не помешало бы.

Цитата:А если эта собачка только что ребенка загрызла - все ещё жалко, или чуть меньше?