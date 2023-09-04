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Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47484
Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 10:42
Видео с кадрами, как мужчина пинает собаку, прислали в общедомовой чат дома по адресу ул. Уральская, 45 "Б". В редакцию "НГ" его отправили местные жители.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30143
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 10:42
Лифт как пыточная выглядит.
Ну мужик значит за дело ей втыкнул..
Ну мужик значит за дело ей втыкнул..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3109
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 11:11
Цитата:
за дело или нет, это уже пускай разбираются по закону. Тут просто избиение.
111:
Лифт как пыточная выглядит. Ну мужик значит за дело ей втыкнул..
Лифт как пыточная выглядит. Ну мужик значит за дело ей втыкнул..
за дело или нет, это уже пускай разбираются по закону. Тут просто избиение.
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 22:51
Цитата:
....а если этот эксперт по батарейкам тебя отдубастил что ты с перепугу в штаники по большому сходил и тогда мы все сказали значит за дело тебе втыкнул.
111:
Лифт как пыточная выглядит. Ну мужик значит за дело ей втыкнул..
Лифт как пыточная выглядит. Ну мужик значит за дело ей втыкнул..
....а если этот эксперт по батарейкам тебя отдубастил что ты с перепугу в штаники по большому сходил и тогда мы все сказали значит за дело тебе втыкнул.
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 23:01
Цитата:
Млин, ты сам то как в первые лифт то увидел? Купил хату в элитной девятиэтажке?
Нормальный для соответствий реалиям жизни - лифт. Ну может фото ещё не совсем удачное. Но если лифт есть, то он прошёл сертификацию и необходимые допуски по эксплуатации.
111:
Лифт как пыточная выглядит.
Лифт как пыточная выглядит.
Млин, ты сам то как в первые лифт то увидел? Купил хату в элитной девятиэтажке?
Нормальный для соответствий реалиям жизни - лифт. Ну может фото ещё не совсем удачное. Но если лифт есть, то он прошёл сертификацию и необходимые допуски по эксплуатации.
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 23:02
А собачку жалко, мужчину бы (хотя какой он мужчина) самого бы попинать так не помешало бы.
Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 23:06
Цитата:
А если эта собачка только что ребенка загрызла - все ещё жалко, или чуть меньше?
Эл-починно:
А собачку жалко, мужчину бы (хотя какой он мужчина) самого бы попинать так не помешало бы.
А собачку жалко, мужчину бы (хотя какой он мужчина) самого бы попинать так не помешало бы.
А если эта собачка только что ребенка загрызла - все ещё жалко, или чуть меньше?
Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 23:08
Цитата:
Опыт показывает, собачки запинаные в лифтах, не кусаются.
[Исправлено: Эл-починно, 04.09.2023 - 23:09]
maxsaf:
А если эта собачка только что ребенка загрызла - все ещё жалко, или чуть меньше?
А если эта собачка только что ребенка загрызла - все ещё жалко, или чуть меньше?
Опыт показывает, собачки запинаные в лифтах, не кусаются.
[Исправлено: Эл-починно, 04.09.2023 - 23:09]
Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 23:09
Цитата:
Значит запинывание в итоге помогает
Эл-починно:
Опыт показывает, собачки запинаные в лифтах, не кучаются.
Опыт показывает, собачки запинаные в лифтах, не кучаются.
Значит запинывание в итоге помогает
Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 23:12
Цитата:
Сомневаюсь. Человеческое отношение и забота о животных помогает, более чем уверен. А злость и ненависть, как и насилие, порождают только подобное....
maxsaf:
Значит запинывание в итоге помогает
Значит запинывание в итоге помогает
Сомневаюсь. Человеческое отношение и забота о животных помогает, более чем уверен. А злость и ненависть, как и насилие, порождают только подобное....
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 00:31
.....сегодня собачечку кошечку попинает завтра будешь идти домой выпивший и тебя запинает,зло делает зло.
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 05.09.23 - 00:37
Цитата:
....в статье не сказано что собака нанесла кому то увечье,в статье черным по белому написано7
и. На кадрах мужчина в жилетке с надписью "Эксперт аккумуляторов" несколько раз резко дергает собаку за поводок, потом бьет кулаком и пинает. Животное от испуга обмочилось прямо в лифте.
Тут мы начинаем всё выдумывать то что вздумается,ребёнка,бабушку....итд...
maxsaf:
А если эта собачка только что ребенка загрызла - все ещё жалко, или чуть меньше?
А если эта собачка только что ребенка загрызла - все ещё жалко, или чуть меньше?
....в статье не сказано что собака нанесла кому то увечье,в статье черным по белому написано7
и. На кадрах мужчина в жилетке с надписью "Эксперт аккумуляторов" несколько раз резко дергает собаку за поводок, потом бьет кулаком и пинает. Животное от испуга обмочилось прямо в лифте.
Тут мы начинаем всё выдумывать то что вздумается,ребёнка,бабушку....итд...
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