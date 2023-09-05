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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 9 из 10«1...78910»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:12
#121
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Цитата:
maxsaf:
Вдруг бабушка с аула не сможет хату прикупить.

По 500 штук за черновую?
Что это за бабушка такая
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:13
#122
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Пока стояли там, видео сделал, за кабель вот это зацепилось и погнулось там что то, и на нас пошло, думали придавит, нет, выравняли

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:14
#123
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Цитата:
maxsaf:
Разве можно бу кирпич

Б.у уже нету нигде, не найти попросту
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:16
#124
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Вот тут кран в яме еще

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:17
#125
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А желтый по ходу забетонирован, статисная конструкция что ли

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:19
#126
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Человек, воскликнула кухарка, на стреле.



Нет, ложная тревога
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:21
#127
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Вот америкашки, айфон как приближает и это еще не в полную силу

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18646
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:22
#128
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Цитата:
111:
Б.у уже нету нигде, не найти попросту

А окна чем заложены снизу, новым? Чё он такой страшный?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:24
#129
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А вот и продолжение, первую запугали от депутата, ее родственников, но завтра суд и начнем делать все, тут текст

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18646
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:24
#130
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Цитата:
111:
Что это за бабушка такая

Прикинь, та же самая, которая компы покупает в контру гонять ;-) :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:25
#131
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Цитата:
maxsaf:
окна чем заложены снизу, новым? Чё он такой страшный?

Это наверно не кирпич, как то по другому его кличут
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:25
#132
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Часть вторая, текста

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:26
#133
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Часть третья.
Завтра еще два суда.
По линии СЭЗ и еще там наши иски уже.

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18646
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:27
#134
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Цитата:
111:
Это наверно не кирпич, как то по другому его кличут

Ты всю жизнь хаты скупаешь у поуехавших за бесценок, а до сих пор не знаешь названия стройматериалов? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30143
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.09.23 - 00:29
#135
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Стоимость этого монстра 500 тысяч за квадрат.
Недешево, учитывая что только черновая.
А то мы бы прикупили б, на 19м этаже..

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