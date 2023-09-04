Отправлено: - 22:51

111:

Лифт как пыточная выглядит. Ну мужик значит за дело ей втыкнул..

Цитата:....а если этот эксперт по батарейкам тебя отдубастил что ты с перепугу в штаники по большому сходил и тогда мы все сказали значит за дело тебе втыкнул.