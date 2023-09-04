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≡ Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47484
Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 10:42
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Видео с кадрами, как мужчина пинает собаку, прислали в общедомовой чат дома по адресу ул. Уральская, 45 "Б". В редакцию "НГ" его отправили местные жители.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30112
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 10:42
#1
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Лифт как пыточная выглядит.
Ну мужик значит за дело ей втыкнул..
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3109
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 11:11
#2
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Цитата:
111:
Лифт как пыточная выглядит. Ну мужик значит за дело ей втыкнул..

за дело или нет, это уже пускай разбираются по закону. Тут просто избиение.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
468
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 22:51
#3
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Цитата:
111:
Лифт как пыточная выглядит. Ну мужик значит за дело ей втыкнул..

....а если этот эксперт по батарейкам тебя отдубастил что ты с перепугу в штаники по большому сходил и тогда мы все сказали значит за дело тебе втыкнул.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2192
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 23:01
#4
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Цитата:
111:
Лифт как пыточная выглядит.

Млин, ты сам то как в первые лифт то увидел? Купил хату в элитной девятиэтажке?
Нормальный для соответствий реалиям жизни - лифт. Ну может фото ещё не совсем удачное. Но если лифт есть, то он прошёл сертификацию и необходимые допуски по эксплуатации. 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2192
Re: Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
Отправлено: 04.09.23 - 23:02
#5
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А собачку жалко, мужчину бы (хотя какой он мужчина) самого бы попинать так не помешало бы. 8-)
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