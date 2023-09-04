Отправлено: - 23:01

Vit:

Как можно не увидеть встречку? Днём.

Цитата:запоминайте! левой рукой пишете в ватсапе крайне важное сообщение, тем временем правой выруливаете на встречную полосу для обгона и случается миленький бабах! попробуйте, возможно вам даже понравитсяво всей новости меня заинтересовала только один совершенно наглядный факт: рав4 крепче шнивы, и видимо сильно лучше в плане безопасности.