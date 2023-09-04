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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
Запретить
 
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18628
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 21:45
#16
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Цитата:
abaika95:
а потом они удивляться "а нас за что??"))

Будете за опрос на колени ставить и на камеру заставлять извиняться? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18628
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 22:41
#17
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Цитата:
111:
Да ты там уже и так наплакался, они все эти ваши байки о том, что вас убивали, истребляли и выселяли уже все знают..

А теперь ещё и результат опроса им покажу :-P :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2192
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 22:46
#18
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Да в принципе четыре языка оставить нужно - русский, английский, китайский ну и немецкий. :lol: А все остальные просто запретить, а то общаться уже невозможно, развели языков тут понимашь. :lol:
Хотя испанский ещё можно было бы оставить - красиво поют. 8-)
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
387
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 22:49
#19
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Цитата:
maxsaf:

Отвечу: Я переживаю. Живу в Казахстане с рождения. Мои друзья Коренные жители КАЗАХСТАНА, вам могут объяснить . Русским языком.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4658
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 22:51
#20
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Цитата:
maxsaf:
рассматривать языковой вопрос без привязки к национальному.


Это как будет выглядеть, и если можно подробно и в деталях, ибо самое важное и главное, ВСЕГДА кроется в деталях ??
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18628
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 23:02
#21
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Цитата:
ACROS:
Это как будет выглядеть

Как будет выглядеть что именно? Обсуждение? Так посмотрите, оно уже выглядит как и ожидалось, нац. вопрос тут не обсуждается. Обсуждаем только языковой вопрос.
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