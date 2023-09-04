Отправлено: - 22:42

Undead:

А с дорожными знаками когда бардак устранят?

ACROS:

при скорости 60 км/час, буквально за 20 -40 метров до перекрёстка ( это примерно 3-8 секунд) , уже начинает мигать зелёный и не успеваешь ПЛАВНО снизить скорость и затормозить, иногда приходиться или РЕЗКО тормозить или прибавить газу и проскакивать уже на красный.

Цитата:никогда. вот фонтаны изладить да пешеходные (чтобы, как тут выразились? дети пищали? ну что-то вроде того) это нужное дело, фейерверки и концерты певцов ртом - тоже крайне нужная вещь. а безопасность, за этим не в наш эдемский сад.Цитата:кхм! 60км\час=16,66667 м\с; 20-40 метров до перекрёстка это "примерно" 1.2-2.4 секунды.вопрос в другом. каким образом ситуацию можно исправить? установить датчики на ваш автомобиль и на светофоры, чтобы они не смели перед вами начинать моргать? проскочить на красный не беда, это даже в правилах допускается. а вот выезд на перекрёсток на красный (да и на жёлтый) - это должно быть пожизненное лишение водительского удостоверения и пару-тройку месяцев тюрьмы. но у нас хорошо если хотя бы оштрафуют потому что "дружить умеют с полицейскими". впрочем что-то мне подсказывает что речь шла не о перекрестке а о стоп-линии. вот если до неё отсчитывать 40 метров, то тут действительно и выезд на красный и всё прочее.