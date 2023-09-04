«За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
Отправлено: 04.09.23 - 16:10
На их работу постоянно жалуются жители областного центра. Светофоры либо часто отключаются, либо плохо синхронизированы в пределах перекрестка, либо цифры на них наполовину не читаются. Сегодня, 3 сентября, на аппаратном совещании аким города Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал ситуацию. Читать новость
Сабыр: А кому они откаты дают за такие светофоры??
Как кому ?? Тому кто заказывает и тому чья подпись стоит в договоре!!
Бог с ним, с этими откатами - такое уж правило за ТРИДЦАТЬ лет установил Назарбаев, что без откатов в Казахском государстве НИЧЕГО не решается; дело в другом: - УПРЁК акима в том что они действительно НЕКОРРЕКТНО работают, считаю правильным: - при скорости 60 км/час, буквально за 20 -40 метров до перекрёстка ( это примерно 3-8 секунд) , уже начинает мигать зелёный и не успеваешь ПЛАВНО снизить скорость и затормозить, иногда приходиться или РЕЗКО тормозить или прибавить газу и проскакивать уже на красный.
А с дорожными знаками когда бардак устранят? Проезжая нерегулируемый перекрёсток, приходится смотреть, какой знак стоит на пересекаемой проезжей части, потому что на своей знака тупо нет. На парковочных карманах в центре стоят знаки "Стоянка запрещена", раньше ниже него были таблички с временем суток, таблички пропали, знак остался. В итоге что, на парковках стоянка запрещена, извольте уложиться в 5 минут, закупаясь в "Дастархане", иначе штраф за нарушение правил остановки и стоянки? Понимаю, что Полиция возле парковки с секундомером не стоит, но всё же, это областной центр, или колхоз "Светлый путь"? Светофор - это хотя бы электроприбор, сегодня работает, завтра сломался, а со знаками что не так? Да, их повреждают, воруют, так устанавливайте их на высоту от 3 метров, а не на "чуть выше человеческого роста", это затруднит их порчу или кражу. Ладно бы только с установкой проблемы, даже снимать своевременно не могут. На Абая в районе КЖБИ ремонт давным-давно закончился, перекрёсток Абая/Чкалова, по Чкалова со стороны Тобола до сих пор висит знак "Движение только прямо". На Майлина в районе магазина Байконур знак "Искуственная неровность", только эту неровность давно убрали, когда асфальт перестилали. По светофорам ещё бардак с доп.секцией, не поломка, а именно бардак. К примеру перекрёсток Тауелсыздык/Каирбекова, на светофорах есть доп.секции, разрешающие поворот направо. То они работают, то их отключают, кто-то не парясь едет направо после включения основного зелёного, кто-то стоит ждёт сигнала на доп.секции, ему сзади сигналят, ну что это? Ну если доп.секция временно не задействована, например ожидается реконструкция проезжей части на перекрёстке или ещё что-то, ну неужели проблема замотать эту доп.секцию чёрным материалом на это время???
Undead: А с дорожными знаками когда бардак устранят?
никогда. вот фонтаны изладить да пешеходные (чтобы, как тут выразились? дети пищали? ну что-то вроде того) это нужное дело, фейерверки и концерты певцов ртом - тоже крайне нужная вещь. а безопасность, за этим не в наш эдемский сад. Цитата:
ACROS: при скорости 60 км/час, буквально за 20 -40 метров до перекрёстка ( это примерно 3-8 секунд) , уже начинает мигать зелёный и не успеваешь ПЛАВНО снизить скорость и затормозить, иногда приходиться или РЕЗКО тормозить или прибавить газу и проскакивать уже на красный.
кхм! 60км\час=16,66667 м\с; 20-40 метров до перекрёстка это "примерно" 1.2-2.4 секунды. вопрос в другом. каким образом ситуацию можно исправить? установить датчики на ваш автомобиль и на светофоры, чтобы они не смели перед вами начинать моргать? проскочить на красный не беда, это даже в правилах допускается. а вот выезд на перекрёсток на красный (да и на жёлтый) - это должно быть пожизненное лишение водительского удостоверения и пару-тройку месяцев тюрьмы. но у нас хорошо если хотя бы оштрафуют потому что "дружить умеют с полицейскими". впрочем что-то мне подсказывает что речь шла не о перекрестке а о стоп-линии. вот если до неё отсчитывать 40 метров, то тут действительно и выезд на красный и всё прочее.
а вот это правильный подход. никаких отмазок не принимать. взялся - выполняй. нет?! ну значит в черный список: компанию; учредителей; верхнее руководящее звено компании. и по любому совпадению из списка не допускать к участию в госзакупках.
Карачун: из списка не допускать к участию в госзакупках.
У нас с этим тяжело: - завтра КТО ТО из этой фирмы, обязательно окажеться чьим то родственником из АП или из Правительства, или же из областного акимата, да и элементарно- Саке или Баке из их рода позвонит Марату и скажет: "...Маке помоги, братишке, казакпыз гой...".
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