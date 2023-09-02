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≡ «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47484
«Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
Отправлено: 02.09.23 - 16:39
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Путешествие по зарубежью - дело недешевое и сложное. Чего стоит только процесс оформления визы. Тем более, если ты отдыхаешь не по путевке, а именно путешествуешь по городам и дорогам. Костанаец Руслан АЛПЫСПАЕВ отправился в автомобильный тур. О том, с какими трудностями столкнулся и что увидел за границей, рассказал «НГ».
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
468
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 04.09.23 - 22:36
#15
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Цитата:
Vit:
. Во Франции, голандии не был но цены одинаковые по Европе.

....не могут быть они одинаковыми,в Голландии и Франции заправка дорогая чем в германии,эти товарищи едут в люксембург заправлятся кто живёт рядом там и сигареты дешевле.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18628
«Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
Отправлено: 04.09.23 - 22:36
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..незнаю как в других странах ЕС но в Германии душ всегда был платным.

Бывает, что делают душ бесплатно для водителей фур, которые у них заправляются, но не для туристов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2192
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 04.09.23 - 22:41
#17
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Сумбурный ы целом рассказ. То на Москву у них день, хотя там и недели не хватит. То в Германии немцы ленивые и после 7-ми вечера работать не хотят, хотя там просто правила кемпинга читать нужно. А так магазины до 22- а то и 24.00 работают. Как собственно и гостиницы - многие круглосуточно. Ну а в целом молодцы, отважно. Удачи!
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