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Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Трех районных акимов сменили в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47484
Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 15:27
Замены произошли в Костанайском, Аулиекольском и Наурзумском районах. На должности, по согласованию с депутатами местных районных маслихатов, были назначены Берик Танжариков, Жансултан Таукенов и Мади Ихтиляпов соответственно.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3205
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 15:27
Цитата:
Цитата:
Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.
Аким Аулиекольского района - Таукенов Жансултан Коныртайулы
Цитата:
Аким Аулиекольского района - Ихтиляпов Мади Умирзакович
Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3107
Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 15:34
Цитата:
в 1917 году вся Российская республика и Казахстан в том числе больше полугода жили при двоевластии. Кто из них красный, а кто Временое правильство? Наверное Тукенофф это Ульянофф, а Ихтиляпофф - Керенский. Или наборот.
[Исправлено: юля елиссева, 04.09.2023 - 15:36]
Козлов я:
Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.
Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.
в 1917 году вся Российская республика и Казахстан в том числе больше полугода жили при двоевластии. Кто из них красный, а кто Временое правильство? Наверное Тукенофф это Ульянофф, а Ихтиляпофф - Керенский. Или наборот.
[Исправлено: юля елиссева, 04.09.2023 - 15:36]
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 607
Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 16:02
Цитата:
Исправили, спасибо. В первом абзаце было указано, кто в каком районе. Далее - ошибка копипаста.
Козлов я:
Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.
Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.
Исправили, спасибо. В первом абзаце было указано, кто в каком районе. Далее - ошибка копипаста.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4655
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 18:08
Токаев сменил министра с/х Карашукеева, ни одного дня не работавшего на земле, на министра, который хоть какое то время работал зоотехником и директором ТОО - и имеющего понятия что такое коровник и навоз.
Будем посмотреть- как и на что способен этот министр, кстати - за 32 года Тауельсыздыка, сменилось ровно 20 министров, так что этот - юбилейный министр.
Средняя продолжительность работы в ранге министра - 1,6 года.
Негусто. При этом наш "святой", как его называет 111, успел побывать в кресле министра - дважды.
Будем посмотреть- как и на что способен этот министр, кстати - за 32 года Тауельсыздыка, сменилось ровно 20 министров, так что этот - юбилейный министр.
Средняя продолжительность работы в ранге министра - 1,6 года.
Негусто. При этом наш "святой", как его называет 111, успел побывать в кресле министра - дважды.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2695
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 19:03
Цитата:
Пусть сначала разберутся нужно ли это министерство. Если откровенно если бы не субсидии что бы оно Вам дало? Как то существует г-н Добринцоф без министерства торговли и наверное даром оно ему не нужно. А то, что министру нужно пройти с низов и отличать коровий навоз от свиного. это чисто советский подход. Министр должен быть управленцем высшего порядка и уметь наладить работу именно управления сельским хозяйством, если мы сойдёмся на том, что оно действительно для чего то нужно.
ACROS:
как и на что способен этот министр
как и на что способен этот министр
Пусть сначала разберутся нужно ли это министерство. Если откровенно если бы не субсидии что бы оно Вам дало? Как то существует г-н Добринцоф без министерства торговли и наверное даром оно ему не нужно. А то, что министру нужно пройти с низов и отличать коровий навоз от свиного. это чисто советский подход. Министр должен быть управленцем высшего порядка и уметь наладить работу именно управления сельским хозяйством, если мы сойдёмся на том, что оно действительно для чего то нужно.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1394
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 19:32
Цитата:
Ну Ну...вот и Шойгу ни дня ни служивший в армий вон как управляет Министерством обороны РФ...прямо все завидуют результатам его деятельности )))
saba:
А то, что министру нужно пройти с низов и отличать коровий навоз от свиного. это чисто советский подход. Министр должен быть управленцем высшего порядка и уметь наладить работу именно управления сельским хозяйством, если мы сойдёмся на том, что оно действительно для чего то нужно.
А то, что министру нужно пройти с низов и отличать коровий навоз от свиного. это чисто советский подход. Министр должен быть управленцем высшего порядка и уметь наладить работу именно управления сельским хозяйством, если мы сойдёмся на том, что оно действительно для чего то нужно.
Ну Ну...вот и Шойгу ни дня ни служивший в армий вон как управляет Министерством обороны РФ...прямо все завидуют результатам его деятельности )))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2695
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 19:41
Цитата:
В огороде бузина, а в Киеве дядька? При чём Шойгу и министерство сельского хозяйства Казахстана. Да и если на то пошло и Шойгу не обязательно командовать войсками. Он управленец, менеджер если хотите, а воевать и стрелять должны специалисты.
ПолиграфЪ Боярышников:
.вот и Шойгу
.вот и Шойгу
В огороде бузина, а в Киеве дядька? При чём Шойгу и министерство сельского хозяйства Казахстана. Да и если на то пошло и Шойгу не обязательно командовать войсками. Он управленец, менеджер если хотите, а воевать и стрелять должны специалисты.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4655
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 19:52
Цитата:
Даже если и советский подход, то что в нём плохого, вы же НИЧЕГО плохого от советского не видели??
Если по существу: - министр с/х что бы наладить работу именно ОУСХ должен как минимум знать этот самый предмет налаживания, то есть иметь отраслевые знания и опыт работы именно в этой отрасли.
А, то получиться как сказал Токаев, по поводу ПЛОХОЙ работы столичных служб жизнеобеспечения: - ТЭЦ- возглавляет зоотехник; Астана-Су - агроном. и поэтому в Астане и воды нет и холодно в квартирах.
Вот вы таксуете: - тогда вы же обязаны знать - мот.часть авто; карту города и уметь считать сдачу.
saba:
это чисто советский подход.
это чисто советский подход.
Даже если и советский подход, то что в нём плохого, вы же НИЧЕГО плохого от советского не видели??
Если по существу: - министр с/х что бы наладить работу именно ОУСХ должен как минимум знать этот самый предмет налаживания, то есть иметь отраслевые знания и опыт работы именно в этой отрасли.
А, то получиться как сказал Токаев, по поводу ПЛОХОЙ работы столичных служб жизнеобеспечения: - ТЭЦ- возглавляет зоотехник; Астана-Су - агроном. и поэтому в Астане и воды нет и холодно в квартирах.
Вот вы таксуете: - тогда вы же обязаны знать - мот.часть авто; карту города и уметь считать сдачу.
-
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