Отправлено: - 19:32

saba:

А то, что министру нужно пройти с низов и отличать коровий навоз от свиного. это чисто советский подход. Министр должен быть управленцем высшего порядка и уметь наладить работу именно управления сельским хозяйством, если мы сойдёмся на том, что оно действительно для чего то нужно.

Цитата:Ну Ну...вот и Шойгу ни дня ни служивший в армий вон как управляет Министерством обороны РФ...прямо все завидуют результатам его деятельности )))