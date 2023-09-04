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≡ Костанаец, избивший собаку в лифте, заплатит штраф
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47484
Костанаец, избивший собаку в лифте, заплатит штраф
Отправлено: 04.09.23 - 19:48
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Полиция установила личность мужчины, которой жестоко обращался со своим питомцем в лифте. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 сентября. Мужчина несколько раз резко дернул собаку за поводок, потом ударил кулаком и пинал.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1362
Re: Костанаец, избивший собаку в лифте, заплатит штраф
Отправлено: 04.09.23 - 19:48
#1
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Теперь эта бедная собака будет попадать ещё сильней. В таких случаях законодательство должно быть такое:отобрать у такого хозяина животное, а самого на сутки, а потом штраф.
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