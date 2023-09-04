«За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
Отправлено: 04.09.23 - 19:39
А с дорожными знаками когда бардак устранят? Проезжая нерегулируемый перекрёсток, приходится смотреть, какой знак стоит на пересекаемой проезжей части, потому что на своей знака тупо нет. На парковочных карманах в центре стоят знаки "Стоянка запрещена", раньше ниже него были таблички с временем суток, таблички пропали, знак остался. В итоге что, на парковках стоянка запрещена, извольте уложиться в 5 минут, закупаясь в "Дастархане", иначе штраф за нарушение правил остановки и стоянки? Понимаю, что Полиция возле парковки с секундомером не стоит, но всё же, это областной центр, или колхоз "Светлый путь"? Светофор - это хотя бы электроприбор, сегодня работает, завтра сломался, а со знаками что не так? Да, их повреждают, воруют, так устанавливайте их на высоту от 3 метров, а не на "чуть выше человеческого роста", это затруднит их порчу или кражу.
Ладно бы только с установкой проблемы, даже снимать своевременно не могут. На Абая в районе КЖБИ ремонт давным-давно закончился, перекрёсток Абая/Чкалова, по Чкалова со стороны Тобола до сих пор висит знак "Движение только прямо". На Майлина в районе магазина Байконур знак "Искуственная неровность", только эту неровность давно убрали, когда асфальт перестилали.
По светофорам ещё бардак с доп.секцией, не поломка, а именно бардак. К примеру перекрёсток Тауелсыздык/Каирбекова, на светофорах есть доп.секции, разрешающие поворот направо. То они работают, то их отключают, кто-то не парясь едет направо после включения основного зелёного, кто-то стоит ждёт сигнала на доп.секции, ему сзади сигналят, ну что это? Ну если доп.секция временно не задействована, например ожидается реконструкция проезжей части на перекрёстке или ещё что-то, ну неужели проблема замотать эту доп.секцию чёрным материалом на это время???
[Исправлено: Undead, 04.09.2023 - 20:03]