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≡ «За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47484
«За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
Отправлено: 04.09.23 - 16:10
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На их работу постоянно жалуются жители областного центра. Светофоры либо часто отключаются, либо плохо синхронизированы в пределах перекрестка, либо цифры на них наполовину не читаются. Сегодня, 3 сентября, на аппаратном совещании аким города Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал ситуацию.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1271
Re: «За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат...
Отправлено: 04.09.23 - 16:10
#1
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А кому они откаты дают за такие светофоры?? Светодиодная ленточка приклеенная на картонку! Это же ужас! На ветру как листику болтаются и разваливаются! Как и кто принимает их в эксплуатацию?!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4655
Re: «За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат...
Отправлено: 04.09.23 - 16:41
#2
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Цитата:
Сабыр:
А кому они откаты дают за такие светофоры??


Как кому ?? Тому кто заказывает и тому чья подпись стоит в договоре!!

Бог с ним, с этими откатами - такое уж правило за ТРИДЦАТЬ лет установил Назарбаев, что без откатов в Казахском государстве НИЧЕГО не решается; дело в другом: - УПРЁК акима в том что они действительно НЕКОРРЕКТНО работают, считаю правильным: - при скорости 60 км/час, буквально за 20 -40 метров до перекрёстка ( это примерно 3-8 секунд) , уже начинает мигать зелёный и не успеваешь ПЛАВНО снизить скорость и затормозить, иногда приходиться или РЕЗКО тормозить или прибавить газу и проскакивать уже на красный.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
990
«За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
Отправлено: 04.09.23 - 19:39
#3
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А с дорожными знаками когда бардак устранят? Проезжая нерегулируемый перекрёсток, приходится смотреть, какой знак стоит на пересекаемой проезжей части, потому что на своей знака тупо нет. На парковочных карманах в центре стоят знаки "Стоянка запрещена", раньше ниже него были таблички с временем суток, таблички пропали, знак остался. В итоге что, на парковках стоянка запрещена, извольте уложиться в 5 минут, закупаясь в "Дастархане", иначе штраф за нарушение правил остановки и стоянки? Понимаю, что Полиция возле парковки с секундомером не стоит, но всё же, это областной центр, или колхоз "Светлый путь"? Светофор - это хотя бы электроприбор, сегодня работает, завтра сломался, а со знаками что не так? Да, их повреждают, воруют, так устанавливайте их на высоту от 3 метров, а не на "чуть выше человеческого роста", это затруднит их порчу или кражу.
Ладно бы только с установкой проблемы, даже снимать своевременно не могут. На Абая в районе КЖБИ ремонт давным-давно закончился, перекрёсток Абая/Чкалова, по Чкалова со стороны Тобола до сих пор висит знак "Движение только прямо". На Майлина в районе магазина Байконур знак "Искуственная неровность", только эту неровность давно убрали, когда асфальт перестилали.
По светофорам ещё бардак с доп.секцией, не поломка, а именно бардак. К примеру перекрёсток Тауелсыздык/Каирбекова, на светофорах есть доп.секции, разрешающие поворот направо. То они работают, то их отключают, кто-то не парясь едет направо после включения основного зелёного, кто-то стоит ждёт сигнала на доп.секции, ему сзади сигналят, ну что это? Ну если доп.секция временно не задействована, например ожидается реконструкция проезжей части на перекрёстке или ещё что-то, ну неужели проблема замотать эту доп.секцию чёрным материалом на это время???

[Исправлено: Undead, 04.09.2023 - 20:03]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2695
«За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
Отправлено: 04.09.23 - 19:44
#4
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Цитата:
Undead:
давно убрали

Не надо об этом говорить, опять бугор в человеческий рост сделают

[Исправлено: saba, 04.09.2023 - 19:44]
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