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«Поставьте металлический забор!» - Аким Костаная о проблеме с надземным переходом по пр. Назарбаева
«Поставьте металлический забор!» - Аким Костаная о проблеме с надземным переходом по пр. Назарбаева
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