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≡ Трех районных акимов сменили в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47483
Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 15:27
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Замены произошли в Костанайском, Аулиекольском и Наурзумском районах. На должности, по согласованию с депутатами местных районных маслихатов, были назначены Берик Танжариков, Жансултан Таукенов и Мади Ихтиляпов соответственно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3205
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 15:27
#1
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Цитата:
Аким Аулиекольского района - Таукенов Жансултан Коныртайулы

Цитата:
Аким Аулиекольского района - Ихтиляпов Мади Умирзакович

Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3107
Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 15:34
#2
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Цитата:
Козлов я:
Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.

в 1917 году вся Российская республика и Казахстан в том числе больше полугода жили при двоевластии. Кто из них красный, а кто Временое правильство? Наверное Тукенофф это Ульянофф, а Ихтиляпофф - Керенский. Или наборот.

[Исправлено: юля елиссева, 04.09.2023 - 15:36]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
607
Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 16:02
#3
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Цитата:
Козлов я:
Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.

Исправили, спасибо. В первом абзаце было указано, кто в каком районе. Далее - ошибка копипаста.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4654
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 18:08
#4
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Токаев сменил министра с/х Карашукеева, ни одного дня не работавшего на земле, на министра, который хоть какое то время работал зоотехником и директором ТОО - и имеющего понятия что такое коровник и навоз.
Будем посмотреть- как и на что способен этот министр, кстати - за 32 года Тауельсыздыка, сменилось ровно 20 министров, так что этот - юбилейный министр.
Средняя продолжительность работы в ранге министра - 1,6 года.
Негусто. При этом наш "святой", как его называет 111, успел побывать в кресле министра - дважды.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2692
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 19:03
#5
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Цитата:
ACROS:
как и на что способен этот министр

Пусть сначала разберутся нужно ли это министерство. Если откровенно если бы не субсидии что бы оно Вам дало? Как то существует г-н Добринцоф без министерства торговли и наверное даром оно ему не нужно. А то, что министру нужно пройти с низов и отличать коровий навоз от свиного. это чисто советский подход. Министр должен быть управленцем высшего порядка и уметь наладить работу именно управления сельским хозяйством, если мы сойдёмся на том, что оно действительно для чего то нужно.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1394
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 19:32
#6
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Цитата:
saba:
А то, что министру нужно пройти с низов и отличать коровий навоз от свиного. это чисто советский подход. Министр должен быть управленцем высшего порядка и уметь наладить работу именно управления сельским хозяйством, если мы сойдёмся на том, что оно действительно для чего то нужно.


Ну Ну...вот и Шойгу ни дня ни служивший в армий вон как управляет Министерством обороны РФ...прямо все завидуют результатам его деятельности )))
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