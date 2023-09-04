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≡ «Поставьте металлический забор!» - Аким Костаная о проблеме с надземным переходом по пр. Назарбаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47483
«Поставьте металлический забор!» - Аким Костаная о проблеме с надземным переходом по пр. Назарбаева
Отправлено: 04.09.23 - 12:18
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Сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в городском акимате вернулись к вопросу о том, что горожане игнорируют переход, лифт в котором хронически не работает. Несколько недель назад аким давал поручение изучить проблему, чтобы принять решение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13904
«Поставьте металлический забор!» - Аким Костаная о проблеме с надземным переходом по пр. Назарбаева
Отправлено: 04.09.23 - 17:40
#15
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Цитата:
ACROS:
Это экологи, или эрзац-защитники природы.

нет это население!)
Цитата:
ACROS:
Это младо-казахи и тинейджеры или наше будущее со ЗОЖ и здоровым питанием.

нет это опять же наше население!) и учитывать их мнение нужно также как учитывать мнение тех кто против мака
Цитата:
5555:
Другое дело, что именно около плазы будет топить постоянно (но это не точно).

точно
будет топить)
поэтому переход придется укреплять, рыть глубже и делать шире
при этом пантусы нужны а это доп геморрой
в итоге бабушки с таким же возмущением будут спускаться по лестнице идти 6 метров по зассоному переходу
потом еще и подыматься
шило на мыло
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4654
Re: «Поставьте металлический забор!» - Аким Костаная о проблеме...
Отправлено: 04.09.23 - 17:51
#16
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Цитата:
abaika95:
учитывать их мнение нужно


А, у нас когда то это было: - учёт МНЕНИЯ граждан ??
Есть же политическая целесообразность или же лоббирование интересов БИЗНЕСА, причём СЕМЕЙНОГО.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1020
Re: «Поставьте металлический забор!» - Аким Костаная о проблеме...
Отправлено: 04.09.23 - 17:58
#17
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да дело не в подъемнике, а в ленивых жопах. У нас привыкли идти там где идется, пройти 10 метров и перейти дорогу через переход - зачем? лучше напрямик сигануть, ведь так быстрее.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4654
Re: «Поставьте металлический забор!» - Аким Костаная о проблеме...
Отправлено: 04.09.23 - 18:18
#18
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Цитата:
antonK:
а в ленивых жопах


Ну, зачем так грубо:- ЖОПА, ЛЕНИВЫЙ: - есть же более научное и изящное определение - ментальность костанайцев.
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