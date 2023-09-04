Отправлено: - 17:40

ACROS:

Это экологи, или эрзац-защитники природы.

ACROS:

Это младо-казахи и тинейджеры или наше будущее со ЗОЖ и здоровым питанием.

5555:

Другое дело, что именно около плазы будет топить постоянно (но это не точно).

Цитата:нет это население!)Цитата:нет это опять же наше население!) и учитывать их мнение нужно также как учитывать мнение тех кто против макаЦитата:точнобудет топить)поэтому переход придется укреплять, рыть глубже и делать ширепри этом пантусы нужны а это доп геморройв итоге бабушки с таким же возмущением будут спускаться по лестнице идти 6 метров по зассоному переходупотом еще и подыматьсяшило на мыло