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Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47483
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 31.08.23 - 15:36
В конце июня 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным «предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года». В Костанае о том, что осенью к нам приедет максимум Путин, минимум - делегация из России, знают давно. Местные власти не скрывают, что готовятся к форуму уже год, но он все равно оказался почти правительственной тайной, покрытой бюджетным мраком.
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Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 31.08.23 - 20:23
Цитата:
Ой как их грудная жаба давить ...народное определение медицинского понятия «стенокардия»...жуть!Это как так Костанай становиться всё краше и краше!
saba:
Да лучше бы вообще его не построили.
Да лучше бы вообще его не построили.
Ой как их грудная жаба давить ...народное определение медицинского понятия «стенокардия»...жуть!Это как так Костанай становиться всё краше и краше!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1731
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 01.09.23 - 00:33
Цитата:
Беда в том, что у нас и для нас будет потрачено гораздо меньше, чем выделено из бюджета. Разница осядет сами-знаете-где. Вот такой посыл статьи, если вы ещё не поняли
ПолиграфЪ Боярышников:
Никто это всё не заберёт,всё это останется у нас и для нас
Никто это всё не заберёт,всё это останется у нас и для нас
Беда в том, что у нас и для нас будет потрачено гораздо меньше, чем выделено из бюджета. Разница осядет сами-знаете-где. Вот такой посыл статьи, если вы ещё не поняли
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 01.09.23 - 07:47
Цитата:
Если будут нарушения и присвоения средств то на это есть антикор и другие службы.
Сыкымы:
Беда в том, что у нас и для нас будет потрачено гораздо меньше, чем выделено из бюджета. Разница осядет сами-знаете-где. Вот такой посыл статьи, если вы ещё не поняли
Беда в том, что у нас и для нас будет потрачено гораздо меньше, чем выделено из бюджета. Разница осядет сами-знаете-где. Вот такой посыл статьи, если вы ещё не поняли
Если будут нарушения и присвоения средств то на это есть антикор и другие службы.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1271
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 01.09.23 - 09:43
Не прилетит этот очкун. Смотрите,не вы лазиет из бункера. Ни в Африку,ни в Бразилию не поехал. Потому-что очкует. И правильно делает. Прилетит взвод американского десанта и зашкирку в Гаагу.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30106
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 01.09.23 - 09:54
Путин ладно, черт с этим подозреваемым в похищении детей, вот наши то как очкуют, виайпи чиновники, как на коленях готовы распластаться перед Путиным и его командой.
Они уже панически боятся и Пригожина.
Того, что муж Валерии, со страху и паники..
Бедненькие, деревья у них выкупили, нагрели их уже по полной россияне, надо непроданные Лады еще выкупить и пересадить наших крутых чиновников на их крутые Лады, и тд.
Они уже панически боятся и Пригожина.
Того, что муж Валерии, со страху и паники..
Бедненькие, деревья у них выкупили, нагрели их уже по полной россияне, надо непроданные Лады еще выкупить и пересадить наших крутых чиновников на их крутые Лады, и тд.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2690
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 01.09.23 - 10:12
Цитата:
Посыл статьи не в этом, посыл статьи в том , что не положено было Костанаю столько денег выделять из драгоценного резервного фонда. А так абсолютно без разницы где разворуют в Астане или в Костанае. Я вообще не знаю, имеет ли отношение автор статьи к статье. Больше похоже на Ильяса с его жаждой мести к Жундубаеву
Сыкымы:
посыл статьи, если вы ещё не поняли
посыл статьи, если вы ещё не поняли
Посыл статьи не в этом, посыл статьи в том , что не положено было Костанаю столько денег выделять из драгоценного резервного фонда. А так абсолютно без разницы где разворуют в Астане или в Костанае. Я вообще не знаю, имеет ли отношение автор статьи к статье. Больше похоже на Ильяса с его жаждой мести к Жундубаеву
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4650
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 01.09.23 - 10:26
Цитата:
Какая месть между кандидатом-неудачником и действующим акимом города??
Месть - это что кровавое, а ядовитые комменты - это тявкание с подьезда, мелкой шавки.
saba:
жаждой мести к Жундубаеву
жаждой мести к Жундубаеву
Какая месть между кандидатом-неудачником и действующим акимом города??
Месть - это что кровавое, а ядовитые комменты - это тявкание с подьезда, мелкой шавки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3107
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 01.09.23 - 10:40
Цитата:
не, он боится не экстрадиции в Гаагу. Он боится что в Казахстане ему начнут петь песенку харьковских футбольных фанатов- Путин - х..ло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
[Исправлено: юля елиссева, 01.09.2023 - 10:43]
Сабыр:
Прилетит взвод американского десанта и зашкирку в Гаагу.
Прилетит взвод американского десанта и зашкирку в Гаагу.
не, он боится не экстрадиции в Гаагу. Он боится что в Казахстане ему начнут петь песенку харьковских футбольных фанатов- Путин - х..ло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
[Исправлено: юля елиссева, 01.09.2023 - 10:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13904
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 04.09.23 - 17:10
Цитата:
подождите
в рамках объективности
но ведь НГ тоже не рядовая газета работающая на деньги с пожертвованных в католическую церковь)
у НГ тоже есть свои цели и мотивация писать то или иное
и владелец у нее предприниматель
и часть средств они получают с ЮСЕЙД ( а это на минуточку филиал ЦРУ)
ведь НГ этой статьей также может гонять свой интерес по этой теме? просто гипотетически может ведь?
к примеру заголовок этого "расследования"-"понты для российского президента?" прям яро пахнул безвкусицей в стиле "Радио азаттык" или "Настоящего времени.азия" которые работают с 24.02.2022 уже открыто не стесняясь с одной целью в Казахстане
максимально стравить россию с рк либо подставить рк под вторичные западные санкции
так и тут
республиканский бюджет выделил деньги на проведение международного форума
форум на который приедет куча олигархов и предпринимателей жалеющих вывести свои активы из россии в казахстан вложить их тут чтобы не попасть под санкции
в рамках этого тут строят кучу разных и нужных и не совсем нужных проектов чтобы показать что костанай не захолустная деревня а провинциальный городок с которым можно иметь дело
на то он и форум
но у редакции главным вопросом встает "понты для путина?" каааак бы чуточку провоцируя на повестке, тут у нас фронты в украине, оружия не хватает а казахстан тут расшаркивается ради международного агрессора)
нууууууу такОе как говорят украинцы))
уши за километр видны)
ACROS:
Там наверно, нет местного "НГ". Все друг-другу родственники и все они казахоязычные. Они возмутяться, если только КОГО ТО сильно "обделят" при делёжки большого государственного пирога и станут резко "оппозиционными", как например Бутя, которого обделили с КарМетом или Аблязов у которого забрали банк.
Там наверно, нет местного "НГ". Все друг-другу родственники и все они казахоязычные. Они возмутяться, если только КОГО ТО сильно "обделят" при делёжки большого государственного пирога и станут резко "оппозиционными", как например Бутя, которого обделили с КарМетом или Аблязов у которого забрали банк.
подождите
в рамках объективности
но ведь НГ тоже не рядовая газета работающая на деньги с пожертвованных в католическую церковь)
у НГ тоже есть свои цели и мотивация писать то или иное
и владелец у нее предприниматель
и часть средств они получают с ЮСЕЙД ( а это на минуточку филиал ЦРУ)
ведь НГ этой статьей также может гонять свой интерес по этой теме? просто гипотетически может ведь?
к примеру заголовок этого "расследования"-"понты для российского президента?" прям яро пахнул безвкусицей в стиле "Радио азаттык" или "Настоящего времени.азия" которые работают с 24.02.2022 уже открыто не стесняясь с одной целью в Казахстане
максимально стравить россию с рк либо подставить рк под вторичные западные санкции
так и тут
республиканский бюджет выделил деньги на проведение международного форума
форум на который приедет куча олигархов и предпринимателей жалеющих вывести свои активы из россии в казахстан вложить их тут чтобы не попасть под санкции
в рамках этого тут строят кучу разных и нужных и не совсем нужных проектов чтобы показать что костанай не захолустная деревня а провинциальный городок с которым можно иметь дело
на то он и форум
но у редакции главным вопросом встает "понты для путина?" каааак бы чуточку провоцируя на повестке, тут у нас фронты в украине, оружия не хватает а казахстан тут расшаркивается ради международного агрессора)
нууууууу такОе как говорят украинцы))
уши за километр видны)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4650
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 04.09.23 - 17:25
Цитата:
Откуда у вас такие данные ?? Вы что, были у них в бухгалтерии ?? Имеете туда доступ ??
abaika95:
владелец у нее предприниматель и часть средств они получают с ЮСЕЙД
владелец у нее предприниматель и часть средств они получают с ЮСЕЙД
Откуда у вас такие данные ?? Вы что, были у них в бухгалтерии ?? Имеете туда доступ ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13904
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 04.09.23 - 17:35
Цитата:
эмммм как бы мне если не изменяет память вели беседу именно с вами под одной из таких публикаций НГ с маркером-припиской что данная статья профинансирована из международного фонда бла-блабла по развитию демократии ЮСЕЙД))
ACROS:
Откуда у вас такие данные ?? Вы что, были у них в бухгалтерии ?? Имеете туда доступ ??
Откуда у вас такие данные ?? Вы что, были у них в бухгалтерии ?? Имеете туда доступ ??
эмммм как бы мне если не изменяет память вели беседу именно с вами под одной из таких публикаций НГ с маркером-припиской что данная статья профинансирована из международного фонда бла-блабла по развитию демократии ЮСЕЙД))
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