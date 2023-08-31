Отправлено: - 17:10

ACROS:

Там наверно, нет местного "НГ". Все друг-другу родственники и все они казахоязычные. Они возмутяться, если только КОГО ТО сильно "обделят" при делёжки большого государственного пирога и станут резко "оппозиционными", как например Бутя, которого обделили с КарМетом или Аблязов у которого забрали банк.

Цитата:подождитев рамках объективностино ведь НГ тоже не рядовая газета работающая на деньги с пожертвованных в католическую церковь)у НГ тоже есть свои цели и мотивация писать то или иноеи владелец у нее предпринимательи часть средств они получают с ЮСЕЙД ( а это на минуточку филиал ЦРУ)ведь НГ этой статьей также может гонять свой интерес по этой теме? просто гипотетически может ведь?к примеру заголовок этого "расследования"-"понты для российского президента?" прям яро пахнул безвкусицей в стиле "Радио азаттык" или "Настоящего времени.азия" которые работают с 24.02.2022 уже открыто не стесняясь с одной целью в Казахстанемаксимально стравить россию с рк либо подставить рк под вторичные западные санкциитак и тутреспубликанский бюджет выделил деньги на проведение международного форумафорум на который приедет куча олигархов и предпринимателей жалеющих вывести свои активы из россии в казахстан вложить их тут чтобы не попасть под санкциив рамках этого тут строят кучу разных и нужных и не совсем нужных проектов чтобы показать что костанай не захолустная деревня а провинциальный городок с которым можно иметь делона то он и форумно у редакции главным вопросом встает "понты для путина?" каааак бы чуточку провоцируя на повестке, тут у нас фронты в украине, оружия не хватает а казахстан тут расшаркивается ради международного агрессора)нууууууу такОе как говорят украинцы))уши за километр видны)