Отправлено: - 16:41

Сабыр:

А кому они откаты дают за такие светофоры??

Цитата:Как кому ?? Тому кто заказывает и тому чья подпись стоит в договоре!!Бог с ним, с этими откатами - такое уж правило за ТРИДЦАТЬ лет установил Назарбаев, что без откатов в Казахском государстве НИЧЕГО не решается; дело в другом: - УПРЁК акима в том что они действительно НЕКОРРЕКТНО работают, считаю правильным: - при скорости 60 км/час, буквально за 20 -40 метров до перекрёстка ( это примерно 3-8 секунд) , уже начинает мигать зелёный и не успеваешь ПЛАВНО снизить скорость и затормозить, иногда приходиться или РЕЗКО тормозить или прибавить газу и проскакивать уже на красный.