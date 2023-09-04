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«За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
«За сутки 23 ДТП в городе, это и ваша вина!» - Акимат Костаная готов разорвать договор с фирмой, отвечающей за светофоры
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