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≡ Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47483
Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 16:41
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ДТП произошло сегодня, 4 сентября, в 13.40 на трассе Костанай-Мамлютка, возле п. Нечаевка Костанайского района. На трассе столкнулись два автомобиля: «Toyota RAV4» и «Нива». В аварии пострадалои6 человек и погиб 3-летний ребенок.
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* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
80
Re: Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской...
Отправлено: 04.09.23 - 16:41
#1
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Тот кто выехал на встречку тот просто убийца и законченный ..... можно любое матерное слово вставить по вкусу, покалечил ни в чем не повинных людей
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13085
Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 17:03
#2
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Цитата:
ОГПУ: [/quoОГПУ: покалечил ни в чем не повинных людей
маленький ребёнок погиб. Зачем вы все носитесь? Куда спешите? Как можно не увидеть встречку? Днём.
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