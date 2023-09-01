НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
 
 
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47483
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в четверг похоронили в Рудном в Казахстане. Об этом сообщила тетя погибшей Елена Абраменкова. По ее словам, в Казахстане живет мать стюардессы.
Читать новость

s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
382
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 04.09.23 - 16:27
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был, возложил цветы. Не хотел отвечать сразу ,тем кто не понимает горя людей. Сам похоронил Маму 9-го августа. Мне сейчас не до споров с Вами. Скажу одно: Все покажет время. А Цифры это только черточки.......
Профайл
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS