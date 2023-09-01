Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...

Отправлено: - 16:27

Был, возложил цветы. Не хотел отвечать сразу ,тем кто не понимает горя людей. Сам похоронил Маму 9-го августа. Мне сейчас не до споров с Вами. Скажу одно: Все покажет время. А Цифры это только черточки.......