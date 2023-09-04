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≡ Трех районных акимов сменили в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47481
Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 15:27
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Замены произошли в Костанайском, Аулиекольском и Наурзумском районах. На должности, по согласованию с депутатами местных районных маслихатов, были назначены Берик Танжариков, Жансултан Таукенов и Мади Ихтиляпов соответственно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3205
Re: Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 15:27
#1
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Цитата:
Аким Аулиекольского района - Таукенов Жансултан Коныртайулы

Цитата:
Аким Аулиекольского района - Ихтиляпов Мади Умирзакович

Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3107
Трех районных акимов сменили в Костанайской области
Отправлено: 04.09.23 - 15:34
#2
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Цитата:
Козлов я:
Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.

в 1917 году вся Российская республика и Казахстан в том числе больше полугода жили при двоевластии. Кто из них красный, а кто Временое правильство? Наверное Тукенофф это Ульянофф, а Ихтиляпофф - Керенский. Или наборот.

[Исправлено: юля елиссева, 04.09.2023 - 15:36]
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