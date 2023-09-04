Отправлено: - 15:34

Козлов я:

Двоевластие... Такого в КЗ еще не пробовали.

[Исправлено: юля елиссева, 04.09.2023 - 15:36]

Цитата:в 1917 году вся Российская республика и Казахстан в том числе больше полугода жили при двоевластии. Кто из них красный, а кто Временое правильство? Наверное Тукенофф это Ульянофф, а Ихтиляпофф - Керенский. Или наборот.