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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Каким должен быть статус русского языка в КЗ?
Второй государственный
Межнационального общения
Без статуса
Запретить
 
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 30.08.23 - 23:52
#1
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Желательно рассматривать языковой вопрос без привязки к национальному.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:43
#2
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Кто не поучаствовал в опросе напоминаю - опрос закрывается 06.09.23 ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:48
#3
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111, ты какой пункт выбрал, если не секрет?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:50
#4
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Цитата:
maxsaf:
111, ты какой пункт выбрал, если не секрет?)

Второй государственный.
Вот сейчас проголосовал еще.
Ну чтоб тебя не обидеть..
Чтоб ты этой бумажкой тыкал нам во все щели..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13084
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:52
#5
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Цитата:
maxsaf:
Я выбрал запретить. Что б уже раз и навсегда голову не кому не морочить. Всё равно к этому придут.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:57
#6
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Спасибо, что приняли участие в опросе :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:00
#7
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Цитата:
maxsaf:
Спасибо, что приняли участие в опросе

Доволен результатом?
Куда пойдешь с опросником в ООН?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:03
#8
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Цитата:
111:
Доволен результатом? Куда пойдешь с опросником в ООН?

Не, зачем.. просто здесь оставлю, пусть смотрят кому интересно ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:13
#9
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Цитата:
111:
Доволен результатом?

Рано говорить, опрос ещё не закончился ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:25
#10
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Цитата:
111:
Куда пойдешь с опросником в ООН?

А прикинь если из ООН прийдёт вопрос, типа а как так получилось, что столько русскоязычных было в 95-ом, а их так "прокатили". Надо заранее ответ какой-то придумать :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13901
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:45
#11
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люблю когда жители канады украинского происхождения и любители современной российской политики волнуются за русский язык в далеком для себя казахстане)))
а потом они удивляться "а нас за что??"))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:46
#12
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Цитата:
maxsaf:
получилось, что столько русскоязычных было в 95-ом, а их так "прокатили

Да ты там уже и так наплакался, они все эти ваши байки о том, что вас убивали, истребляли и выселяли уже все знают..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:47
#13
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Цитата:
maxsaf:
Рано говорить, опрос ещё не закончился

Особенно когда и по два и три раза можно голосовать..
Знаю я ваши опросники..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:51
#14
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Вот странно, проголосовал с Сяоми.
Беру айфон, нажимаю Сафари, голосую, - А вы уже проголосовали!
Захожу в ВПН, тоже самое..
А вот убрал вай фай и голосовать можно с мобильных данных..
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