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Статус русского языка в Казахстане
Статус русского языка в Казахстане
Куратор темы: maxsaf
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 30.08.23 - 23:52
Желательно рассматривать языковой вопрос без привязки к национальному.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:43
Кто не поучаствовал в опросе напоминаю - опрос закрывается 06.09.23
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:48
111, ты какой пункт выбрал, если не секрет?)
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:50
Цитата:
Второй государственный.
Вот сейчас проголосовал еще.
Ну чтоб тебя не обидеть..
Чтоб ты этой бумажкой тыкал нам во все щели..
maxsaf:
111, ты какой пункт выбрал, если не секрет?)
111, ты какой пункт выбрал, если не секрет?)
Второй государственный.
Вот сейчас проголосовал еще.
Ну чтоб тебя не обидеть..
Чтоб ты этой бумажкой тыкал нам во все щели..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13084
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:52
Цитата:
maxsaf:Я выбрал запретить. Что б уже раз и навсегда голову не кому не морочить. Всё равно к этому придут.
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 12:57
Спасибо, что приняли участие в опросе
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:00
Цитата:
Доволен результатом?
Куда пойдешь с опросником в ООН?
maxsaf:
Спасибо, что приняли участие в опросе
Спасибо, что приняли участие в опросе
Доволен результатом?
Куда пойдешь с опросником в ООН?
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:03
Цитата:
Не, зачем.. просто здесь оставлю, пусть смотрят кому интересно
111:
Доволен результатом? Куда пойдешь с опросником в ООН?
Доволен результатом? Куда пойдешь с опросником в ООН?
Не, зачем.. просто здесь оставлю, пусть смотрят кому интересно
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:13
Цитата:
Рано говорить, опрос ещё не закончился
111:
Доволен результатом?
Доволен результатом?
Рано говорить, опрос ещё не закончился
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:25
Цитата:
А прикинь если из ООН прийдёт вопрос, типа а как так получилось, что столько русскоязычных было в 95-ом, а их так "прокатили". Надо заранее ответ какой-то придумать
111:
Куда пойдешь с опросником в ООН?
Куда пойдешь с опросником в ООН?
А прикинь если из ООН прийдёт вопрос, типа а как так получилось, что столько русскоязычных было в 95-ом, а их так "прокатили". Надо заранее ответ какой-то придумать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13901
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:45
люблю когда жители канады украинского происхождения и любители современной российской политики волнуются за русский язык в далеком для себя казахстане)))
а потом они удивляться "а нас за что??"))
а потом они удивляться "а нас за что??"))
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:46
Цитата:
Да ты там уже и так наплакался, они все эти ваши байки о том, что вас убивали, истребляли и выселяли уже все знают..
maxsaf:
получилось, что столько русскоязычных было в 95-ом, а их так "прокатили
получилось, что столько русскоязычных было в 95-ом, а их так "прокатили
Да ты там уже и так наплакался, они все эти ваши байки о том, что вас убивали, истребляли и выселяли уже все знают..
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:47
Цитата:
Особенно когда и по два и три раза можно голосовать..
Знаю я ваши опросники..
maxsaf:
Рано говорить, опрос ещё не закончился
Рано говорить, опрос ещё не закончился
Особенно когда и по два и три раза можно голосовать..
Знаю я ваши опросники..
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:51
Вот странно, проголосовал с Сяоми.
Беру айфон, нажимаю Сафари, голосую, - А вы уже проголосовали!
Захожу в ВПН, тоже самое..
А вот убрал вай фай и голосовать можно с мобильных данных..
Беру айфон, нажимаю Сафари, голосую, - А вы уже проголосовали!
Захожу в ВПН, тоже самое..
А вот убрал вай фай и голосовать можно с мобильных данных..
-
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