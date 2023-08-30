Отправлено: - 13:46

maxsaf:

получилось, что столько русскоязычных было в 95-ом, а их так "прокатили

Цитата:Да ты там уже и так наплакался, они все эти ваши байки о том, что вас убивали, истребляли и выселяли уже все знают..