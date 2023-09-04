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≡ Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47480
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 09:37
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Министерство труда подготовило проект поправок в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год". Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет на 362 человека.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:26
#60
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Цитата:
ACROS:
но с теми кто переехал из Монголии

С Узбекистана почти все в Рудном.
И почему то район Навои..
Или город.
Именно от туда..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:27
#61
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Цитата:
111:
Они заказчики и с деньгами. Они выкупают стадами скот только на праздники и съедают его.

А Абайка сказал что кандасы - обычные работяги, специалисты среднего звена. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:28
#62
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Продал пять квартир в Рудном, одну для перепродажи взял русский, одну сестра по дешевке, две взяты были оралманами с Навои и одну забрала племянница, ее муж оралманин с Навои..
Вот кто сегодня скупает в Рудном в основном..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13900
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:29
#63
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Цитата:
drakon:
Я,готов воевать, на стороне - России.

у тебя было полтора года для этого
что то ты из германии носик так и не высунул
да и поздно уже
вагнер развалили
а зеков в армию брать больше не будут)Цитата:
maxsaf:
А чё, свои поразъехались кто куда?

Кто уехал в город
кто пьет
работать в поле не хотят
зачем? если можно отучиться на программиста, перезагружать компьютер в офисе и мнить себя айтишником)
Цитата:
maxsaf:
Кандасы и без меня справятся с шайтан-машиной

это называется комбайн
но учителям информатики простительно
кроме монитора ничего сложнее не видели)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:29
#64
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Цитата:
ACROS:
россиян-кандасов - тоже такое бывает- русский язык знает, а казахский не знает.

А как вы определяете, кандас это или не кандас? Экзамен на знание языка разве не надо сдавать? В России бывшие соотечественники сдают русский вроде :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:30
#65
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Цитата:
abaika95:
зачем? если можно отучиться на программиста, перезагружать компьютер в офисе и мнить себя айтишником)

Везёт вашим кандасам - раз такие простые требования к квалификации 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:31
#66
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Цитата:
maxsaf:
Абайка сказал что кандасы - обычные работяги, специалисты среднего звена.

И я сказал это, приходят обычными работягами.
Ту же полицию возьми, у моего зятька с Узбекистана там друзья почти все.
На машине зеленый свет вплоть до Астаны.
Отеуда он их знает всех, если ему только 25 по моему?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18617
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:32
#67
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Цитата:
111:
оралманами с Навои и одну забрала племянница, ее муж оралманин с Навои.. Вот кто сегодня скупает в Рудном в основном..

Ну ещё бы, с такой помощью от государства чё бы не скупать :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:34
#68
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В полиции такие чистки идут, мама не горюй.
И кого туда ставят в первую очередь?
Кто не пьет и ходит в мечеть?
Правильно, вы угадали..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:39
#69
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Цитата:
maxsaf:
Ну ещё бы, с такой помощью от государства чё бы не скупать

Ну еще в них есть торгашество.
За каждую мебель, за каждую лампочку, за каждый проводок трясутся.
Хотя на днях увидел, как один из них уже мебель, которую выбивал у меня, выкинул..
Другой заявил, что без телевизера не купит квартиру.
Племяннице так с клиентом продал, ничего не забирал, тоже стала зад рвать за мелочи, а ведь была проще, да и что их спасает, ни копейки не дадут, ну экономные на уровне жадности
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30106
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:44
#70
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Там продавал хату когда, балкон не вписан был.
У оралмана паника, вызвонил свою торгашку сестру, они давай возмущаться и кричать у нотариуса не берем квартиру и тд, а договора то уже подписали.
Нотариус их успокоила, цена вопроса 3 тысячи тенге и продавец вам оплатит это.
Местный или я бы смолчали, что там три тысячи, если хата, которая тебе нравится, полностью с мебелью и недорого?
А вот они не такие.
За каждую копейку там у них нагрев моска идет..
Вот потому у них и деньги и помощь они выбивают везде и всегда..
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