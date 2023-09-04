«Поставьте металлический забор!» - Аким Костаная о проблеме с надземным переходом по пр. Назарбаева
Отправлено: 04.09.23 - 12:18
Сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в городском акимате вернулись к вопросу о том, что горожане игнорируют переход, лифт в котором хронически не работает. Несколько недель назад аким давал поручение изучить проблему, чтобы принять решение. Читать новость
111: конечно же дешевле поставить, чем сделать подъемник..
ну самое смешное действительно перебегают то не инвалиды которым нужен подъёмник а школота и молодняк которым в падлу идти через переход парочку собьют и виноват кто будет? как всегда акимат! почему не поставил ограждения и вообще плохо следил за нашими дитятками
движения там сейчас огого особенно в час пик поэтому население надо воспитывать законными методами) есть переход а не хочешь по нему идти получай штраф на втором подъёме то что то никто не возмущается и все идут по переходу а тут важные птицы прям в плазу им надо-кушатс хочется аж в немоготу
На самом деле переход очень неудобный, в этом основная причина, этот лестничный подъем в небеса даже здоровый человек запыхавшись преодолевает, был бы он удобным, такого не было бы , подземный переход был бы гораздо удобнее чем эта "бандура". А люди найдут лазейку и при заборе, еще и на металл сдадут его при удобном случае.
abaika95: ну самое смешное действительно перебегают то не инвалиды которым нужен подъёмник
А ты проходил там по светофору? Нужно три дороги обойти, чтобы перебраться на другую сторону. И это на светофоре. На эту лестницу тоже не пошел, это наверно еще пять этажей вверх. Все таки на втором подъеме там меньше ступенек..
Цитата://СМИ писали, что в переходе подъемник не работает, в этом причина,//
А, своим подчинённым уже не верит, аким ?? Есть такое выражение: - "...не зарастёт народная тропа...."- ну не хочет народ, значит это геморрой - чистой воды - тогда - поставьте светофор и все дела , но только не НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ пешеходный переход.
Действительно эскалатор сделать и нет проблем. В масштабах города это не такая уж большая сумма. Архимеда уже не привлечёшь за непродуманное решение. В Южноуральске давно стоит или стоял, давно не ездил, там тоже люди бегали через дорогу. Там он по моему длиннее, у них бы спросили. Наверняка городские власти тоже не в восторге.
nmv85: подземный переход был бы гораздо удобнее чем эта "бандура
чем подземный переход концептуально отличается от надземного?) в подземном спускаешься потом подымаешься в надземном подымаешься потом спускаешься молодняку пофиг будет и на надземку будут бегать и так Цитата:
сайлау курманов: молодёжь бежала бы просто покататься
он от того и не работает походу что молодежь там каталась)) Цитата:
111: А ты проходил там по светофору?
проходил ничем существенно не отличается от светофоров на широкой трассе к примеру челябинска там чето не бегают под поток Цитата:
111: На эту лестницу тоже не пошел, это наверно еще пять этажей вверх. Все таки на втором подъеме там меньше ступенек..
ну а на назарабева под мостом то не могут ливнеку починить подземный совсем утонул бы, надо его глубже копать в итоге то и на то и выходит в подземном только еще и пысают по ночам Цитата:
ACROS: ну не хочет народ, значит это геморрой - чистой воды - тогда - поставьте светофор и все дела
народ и мак не хотел бегали орали что три сосны выкопали а теперь в маке не протолкнутся это вот дети тех же самых кто орал или какието другие?) население надо воспитывать это нормально не нормально только то что это задним числом делают поставили дорогущий переход а сейчас не знают как доказать что он нужен
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