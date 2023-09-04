Отправлено: - 13:37

nmv85:

подземный переход был бы гораздо удобнее чем эта "бандура

сайлау курманов:

молодёжь бежала бы просто покататься

111:

А ты проходил там по светофору?

111:

На эту лестницу тоже не пошел, это наверно еще пять этажей вверх. Все таки на втором подъеме там меньше ступенек..

ACROS:

ну не хочет народ, значит это геморрой - чистой воды - тогда - поставьте светофор и все дела

Цитата:чем подземный переход концептуально отличается от надземного?)в подземном спускаешься потом подымаешьсяв надземном подымаешься потом спускаешьсямолодняку пофиг будет и на надземку будут бегать и такЦитата:он от того и не работает походу что молодежь там каталась))Цитата:проходил ничем существенно не отличается от светофоров на широкой трассе к примеру челябинскатам чето не бегают под потокЦитата:ну а на назарабева под мостом то не могут ливнеку починитьподземный совсем утонул бы, надо его глубже копатьв итоге то и на то и выходитв подземном только еще и пысают по ночамЦитата:народ и мак не хотелбегали орали что три сосны выкопалиа теперь в маке не протолкнутсяэто вот дети тех же самых кто орал или какието другие?)население надо воспитывать это нормальноне нормально только то что это задним числом делаютпоставили дорогущий переход а сейчас не знают как доказать что он нужен