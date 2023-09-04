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Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47480
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 09:37
Министерство труда подготовило проект поправок в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год". Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет на 362 человека.
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Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:26
Цитата:
С Узбекистана почти все в Рудном.
И почему то район Навои..
Или город.
Именно от туда..
ACROS:
но с теми кто переехал из Монголии
но с теми кто переехал из Монголии
С Узбекистана почти все в Рудном.
И почему то район Навои..
Или город.
Именно от туда..
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:27
Цитата:
А Абайка сказал что кандасы - обычные работяги, специалисты среднего звена.
111:
Они заказчики и с деньгами. Они выкупают стадами скот только на праздники и съедают его.
Они заказчики и с деньгами. Они выкупают стадами скот только на праздники и съедают его.
А Абайка сказал что кандасы - обычные работяги, специалисты среднего звена.
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:28
Продал пять квартир в Рудном, одну для перепродажи взял русский, одну сестра по дешевке, две взяты были оралманами с Навои и одну забрала племянница, ее муж оралманин с Навои..
Вот кто сегодня скупает в Рудном в основном..
Вот кто сегодня скупает в Рудном в основном..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13900
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:29
Цитата:
у тебя было полтора года для этого
что то ты из германии носик так и не высунул
да и поздно уже
вагнер развалили
а зеков в армию брать больше не будут)Цитата:
Кто уехал в город
кто пьет
работать в поле не хотят
зачем? если можно отучиться на программиста, перезагружать компьютер в офисе и мнить себя айтишником)
Цитата:
это называется комбайн
но учителям информатики простительно
кроме монитора ничего сложнее не видели)
drakon:
Я,готов воевать, на стороне - России.
Я,готов воевать, на стороне - России.
у тебя было полтора года для этого
что то ты из германии носик так и не высунул
да и поздно уже
вагнер развалили
а зеков в армию брать больше не будут)Цитата:
maxsaf:
А чё, свои поразъехались кто куда?
А чё, свои поразъехались кто куда?
Кто уехал в город
кто пьет
работать в поле не хотят
зачем? если можно отучиться на программиста, перезагружать компьютер в офисе и мнить себя айтишником)
Цитата:
maxsaf:
Кандасы и без меня справятся с шайтан-машиной
Кандасы и без меня справятся с шайтан-машиной
это называется комбайн
но учителям информатики простительно
кроме монитора ничего сложнее не видели)
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:29
Цитата:
А как вы определяете, кандас это или не кандас? Экзамен на знание языка разве не надо сдавать? В России бывшие соотечественники сдают русский вроде
ACROS:
россиян-кандасов - тоже такое бывает- русский язык знает, а казахский не знает.
россиян-кандасов - тоже такое бывает- русский язык знает, а казахский не знает.
А как вы определяете, кандас это или не кандас? Экзамен на знание языка разве не надо сдавать? В России бывшие соотечественники сдают русский вроде
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:30
Цитата:
Везёт вашим кандасам - раз такие простые требования к квалификации
abaika95:
зачем? если можно отучиться на программиста, перезагружать компьютер в офисе и мнить себя айтишником)
зачем? если можно отучиться на программиста, перезагружать компьютер в офисе и мнить себя айтишником)
Везёт вашим кандасам - раз такие простые требования к квалификации
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:31
Цитата:
И я сказал это, приходят обычными работягами.
Ту же полицию возьми, у моего зятька с Узбекистана там друзья почти все.
На машине зеленый свет вплоть до Астаны.
Отеуда он их знает всех, если ему только 25 по моему?
maxsaf:
Абайка сказал что кандасы - обычные работяги, специалисты среднего звена.
Абайка сказал что кандасы - обычные работяги, специалисты среднего звена.
И я сказал это, приходят обычными работягами.
Ту же полицию возьми, у моего зятька с Узбекистана там друзья почти все.
На машине зеленый свет вплоть до Астаны.
Отеуда он их знает всех, если ему только 25 по моему?
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:32
Цитата:
Ну ещё бы, с такой помощью от государства чё бы не скупать
111:
оралманами с Навои и одну забрала племянница, ее муж оралманин с Навои.. Вот кто сегодня скупает в Рудном в основном..
оралманами с Навои и одну забрала племянница, ее муж оралманин с Навои.. Вот кто сегодня скупает в Рудном в основном..
Ну ещё бы, с такой помощью от государства чё бы не скупать
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:34
В полиции такие чистки идут, мама не горюй.
И кого туда ставят в первую очередь?
Кто не пьет и ходит в мечеть?
Правильно, вы угадали..
И кого туда ставят в первую очередь?
Кто не пьет и ходит в мечеть?
Правильно, вы угадали..
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:39
Цитата:
Ну еще в них есть торгашество.
За каждую мебель, за каждую лампочку, за каждый проводок трясутся.
Хотя на днях увидел, как один из них уже мебель, которую выбивал у меня, выкинул..
Другой заявил, что без телевизера не купит квартиру.
Племяннице так с клиентом продал, ничего не забирал, тоже стала зад рвать за мелочи, а ведь была проще, да и что их спасает, ни копейки не дадут, ну экономные на уровне жадности
maxsaf:
Ну ещё бы, с такой помощью от государства чё бы не скупать
Ну ещё бы, с такой помощью от государства чё бы не скупать
Ну еще в них есть торгашество.
За каждую мебель, за каждую лампочку, за каждый проводок трясутся.
Хотя на днях увидел, как один из них уже мебель, которую выбивал у меня, выкинул..
Другой заявил, что без телевизера не купит квартиру.
Племяннице так с клиентом продал, ничего не забирал, тоже стала зад рвать за мелочи, а ведь была проще, да и что их спасает, ни копейки не дадут, ну экономные на уровне жадности
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 13:44
Там продавал хату когда, балкон не вписан был.
У оралмана паника, вызвонил свою торгашку сестру, они давай возмущаться и кричать у нотариуса не берем квартиру и тд, а договора то уже подписали.
Нотариус их успокоила, цена вопроса 3 тысячи тенге и продавец вам оплатит это.
Местный или я бы смолчали, что там три тысячи, если хата, которая тебе нравится, полностью с мебелью и недорого?
А вот они не такие.
За каждую копейку там у них нагрев моска идет..
Вот потому у них и деньги и помощь они выбивают везде и всегда..
У оралмана паника, вызвонил свою торгашку сестру, они давай возмущаться и кричать у нотариуса не берем квартиру и тд, а договора то уже подписали.
Нотариус их успокоила, цена вопроса 3 тысячи тенге и продавец вам оплатит это.
Местный или я бы смолчали, что там три тысячи, если хата, которая тебе нравится, полностью с мебелью и недорого?
А вот они не такие.
За каждую копейку там у них нагрев моска идет..
Вот потому у них и деньги и помощь они выбивают везде и всегда..
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