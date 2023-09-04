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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4643
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:10
Цитата:
Называется наступление по всем фронтам: - где то вы и споткнётесь и они воспользуются этим - обычная тактика СУТЯЖНИКОВ.
Впрочем, мы живём, как бы в правовом государстве- они имеют право на защиту своей чести и достоинства. Наверное у них адвокат - ушлый.
111:
жалобу, как один сосед в дворовом чате сказал про депутата,
жалобу, как один сосед в дворовом чате сказал про депутата,
Называется наступление по всем фронтам: - где то вы и споткнётесь и они воспользуются этим - обычная тактика СУТЯЖНИКОВ.
Впрочем, мы живём, как бы в правовом государстве- они имеют право на защиту своей чести и достоинства. Наверное у них адвокат - ушлый.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:12
Цитата:
Да, Тана, она на всех их работает, в суды оказывается там текст берут в компе и выкладывают, как то там это быстро они на каком то сайте делают.
ACROS:
Наверное у них адвокат - ушлый.
Наверное у них адвокат - ушлый.
Да, Тана, она на всех их работает, в суды оказывается там текст берут в компе и выкладывают, как то там это быстро они на каком то сайте делают.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:14
Адвокат на десятой секунде, хорошая в принципе женщина..
Я с ней здороваюсь
В рабочих моментах цепляемся, но в жизни все нормально
[Исправлено: 111, 04.09.2023 - 11:15]
Я с ней здороваюсь
В рабочих моментах цепляемся, но в жизни все нормально
[Исправлено: 111, 04.09.2023 - 11:15]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:17
Цитата:
Ну так это правоохранительные органы и выяснят, без тебя.
Цитата:
А чё, слепые - не люди и купаться им запрещено?
Цитата:
За нее речи не было, ты бредишь
111:
Ну может дочь, может не дочь
Ну может дочь, может не дочь
Ну так это правоохранительные органы и выяснят, без тебя.
Цитата:
111:
слепая и купается?
слепая и купается?
А чё, слепые - не люди и купаться им запрещено?
Цитата:
111:
и смотреть на ее гениталии?
и смотреть на ее гениталии?
За нее речи не было, ты бредишь
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:19
Цитата:
Разумеется запрещено.
Где то один, да, но среди множества народа, как ты это представляешь?
Хочешь чтоб она там утонула и захлебнулась?
maxsaf:
А чё, слепые - не люди и купаться им запрещено?
А чё, слепые - не люди и купаться им запрещено?
Разумеется запрещено.
Где то один, да, но среди множества народа, как ты это представляешь?
Хочешь чтоб она там утонула и захлебнулась?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:21
Цитата:
Речь шла о педофилии.
Ни о чем больше.
Или педофил, который трясет членом перед девочкой, ни смотрит на ее гениталии, если она раздета?
Какой то хороший педофил попался..
maxsaf:
За нее речи не было, ты бредишь
За нее речи не было, ты бредишь
Речь шла о педофилии.
Ни о чем больше.
Или педофил, который трясет членом перед девочкой, ни смотрит на ее гениталии, если она раздета?
Какой то хороший педофил попался..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:24
Цитата:
А у нас здесь все имеют равные права, людям с ограниченными возможностями не запрещено купаться. Я думаю, скоро ты договоришься, что от своих же тебе и прилетит, за тупняк
111:
Разумеется запрещено.
Разумеется запрещено.
А у нас здесь все имеют равные права, людям с ограниченными возможностями не запрещено купаться. Я думаю, скоро ты договоришься, что от своих же тебе и прилетит, за тупняк
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:26
Цитата:
Нет, речь шла о семье, где мужик якобы переоделся. А ты уже перекрутил, и осудил без суда и следствия.
111:
Речь шла о педофилии.
Речь шла о педофилии.
Нет, речь шла о семье, где мужик якобы переоделся. А ты уже перекрутил, и осудил без суда и следствия.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:36
Цитата:
Для тебя это семья, где голыми ходят и пялятся друг на друга и трясут своими прибамбасами перед якобы дочерьми, для меня нет.
У вас принято, у нас это неприемлемо..
Все таки мы разные.
И да, я против зоофилии и в том числе.
У вас это приветствуется..
maxsaf:
Нет, речь шла о семье, где
Нет, речь шла о семье, где
Для тебя это семья, где голыми ходят и пялятся друг на друга и трясут своими прибамбасами перед якобы дочерьми, для меня нет.
У вас принято, у нас это неприемлемо..
Все таки мы разные.
И да, я против зоофилии и в том числе.
У вас это приветствуется..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2679
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:36
Цитата:
Пффф. Тоже не надо обманывать. Сделали Вы это из вредности и желания укусить 111 го. Такое мелкое, завистливое желание. На Вашу то ветку практически никто и не зашёл
maxsaf:
зачем я редакции напомнил это сделать
зачем я редакции напомнил это сделать
Пффф. Тоже не надо обманывать. Сделали Вы это из вредности и желания укусить 111 го. Такое мелкое, завистливое желание. На Вашу то ветку практически никто и не зашёл
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:37
Цитата:
У нас по другому.
Девочке в 10 лет, слепой и голой купаться вместе со всеми, просто запрещено..
maxsaf:
А у нас здесь все имеют равные права,
А у нас здесь все имеют равные права,
У нас по другому.
Девочке в 10 лет, слепой и голой купаться вместе со всеми, просто запрещено..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:42
Цитата:
Я там проголосовал
saba:
На Вашу то
На Вашу то
Я там проголосовал
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:42
Цитата:
Глупости не говорите. Закрытие темы после 1000 страниц и повторное открытие - нормальная практика, тем более она навредить блогеру-инфлюенсеру вообще никак не могла. Мне не нужно гадить ему в штаны - он сам прекрасно с этим справляется
[Исправлено: maxsaf, 04.09.2023 - 11:44]
saba:
Пффф. Тоже не надо обманывать. Сделали Вы это из вредности и желания укусить 111 го. Такое мелкое, завистливое желание. На Вашу то ветку практически никто и не зашёл
Пффф. Тоже не надо обманывать. Сделали Вы это из вредности и желания укусить 111 го. Такое мелкое, завистливое желание. На Вашу то ветку практически никто и не зашёл
Глупости не говорите. Закрытие темы после 1000 страниц и повторное открытие - нормальная практика, тем более она навредить блогеру-инфлюенсеру вообще никак не могла. Мне не нужно гадить ему в штаны - он сам прекрасно с этим справляется
[Исправлено: maxsaf, 04.09.2023 - 11:44]
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