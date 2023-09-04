Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47479
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 09:37
Министерство труда подготовило проект поправок в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год". Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет на 362 человека.
Читать новость
Читать новость
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 10:56
Цитата:
Ты не против, если я ответ на весь этот бред перенесу в отдельную ветку с похожим бредом, чтобы эту тему не зафлудить? Придерживайся темы, она про кандасов.
111:
Наверно в том, что ты тут ничего не делал
Наверно в том, что ты тут ничего не делал
Ты не против, если я ответ на весь этот бред перенесу в отдельную ветку с похожим бредом, чтобы эту тему не зафлудить? Придерживайся темы, она про кандасов.
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:02
Цитата:
Ты же тоже кандас, в Канаде, вот и сравни.
Задал же ты вопрос тут.
maxsaf:
Придерживайся темы, она про кандасов.
Придерживайся темы, она про кандасов.
Ты же тоже кандас, в Канаде, вот и сравни.
Задал же ты вопрос тут.
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:12
Цитата:
Так то Акросу был вопрос а не тебе. Для тебя другой вопрос у меня - ты свои хаты кандасам сдавать будешь, если позвонят тебе? Как ты их поймёшь, че они хотят, если они язык твоего государства знают, а ты язык своего народа не знаешь, и учить отказываешься?
111:
Ты же тоже кандас, в Канаде, вот и сравни. Задал же ты вопрос тут.
Ты же тоже кандас, в Канаде, вот и сравни. Задал же ты вопрос тут.
Так то Акросу был вопрос а не тебе. Для тебя другой вопрос у меня - ты свои хаты кандасам сдавать будешь, если позвонят тебе? Как ты их поймёшь, че они хотят, если они язык твоего государства знают, а ты язык своего народа не знаешь, и учить отказываешься?
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:17
Цитата:
Они знают?
maxsaf:
если они язык твоего государства знают, а
если они язык твоего государства знают, а
Они знают?
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:19
Цитата:
Знают, Акрос же подтвердил
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 04.09.2023 - 11:20]
111:
Они знают?
Они знают?
Знают, Акрос же подтвердил
Цитата:
мне всегда нравиться с ними беседовать на тему наших казахских традиции и обрядов и на предмет разнообразии казахского языка: - они, вернее их предки, жили обособленно от титульной нации, сохраняя те давние традиции, обычаи и сам язык в том первозданном виде
[Исправлено: maxsaf, 04.09.2023 - 11:20]
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:22
Цитата:
Я не видел еще.
Вот и спрашиваю, ты лично с ними общался?
maxsaf:
Знают
Знают
Я не видел еще.
Вот и спрашиваю, ты лично с ними общался?
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:25
Цитата:
У нас знакомый один, давно предавно это было, с российским гражданством, всю жизнь живущий в Костанае, стал оралманом и ему дали трешку по Темырбаева, тогда им хаты давали.
Владел в совершенстве русским языком, на казахском я с ним тогда не говорил.
А ты конкретно с ними разговаривал?
maxsaf:
Знают
Знают
У нас знакомый один, давно предавно это было, с российским гражданством, всю жизнь живущий в Костанае, стал оралманом и ему дали трешку по Темырбаева, тогда им хаты давали.
Владел в совершенстве русским языком, на казахском я с ним тогда не говорил.
А ты конкретно с ними разговаривал?
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:28
Цитата:
Я тебе ещё раз повторю.
Медленно, чтобы ты понял.
Акрос с ними общался. Так понятно?
Повторяю, на всякий случай: Акрос с ними общался
111:
Вот и спрашиваю, ты лично с ними общался?
Вот и спрашиваю, ты лично с ними общался?
Я тебе ещё раз повторю.
Медленно, чтобы ты понял.
Акрос с ними общался. Так понятно?
Повторяю, на всякий случай: Акрос с ними общался
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:31
Цитата:
Так это мошенник натуральный. Его судить надо. И тебя тоже проверить, неизвестно откуда у тебя хаты, может ты главарь банды "кандасов" местных
111:
У нас знакомый один, давно предавно это было, с российским гражданством, всю жизнь живущий в Костанае, стал оралманом и ему дали трешку по Темырбаева, тогда им хаты давали.
У нас знакомый один, давно предавно это было, с российским гражданством, всю жизнь живущий в Костанае, стал оралманом и ему дали трешку по Темырбаева, тогда им хаты давали.
Так это мошенник натуральный. Его судить надо. И тебя тоже проверить, неизвестно откуда у тебя хаты, может ты главарь банды "кандасов" местных
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:33
Цитата:
По закону он оралманин.
Ты же законник вроде бы?
maxsaf:
Так это мошенник натуральный.
Так это мошенник натуральный.
По закону он оралманин.
Ты же законник вроде бы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13888
Re: Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в...
Отправлено: 04.09.23 - 11:37
Цитата:
бугага
что то я подозреваю макс скоро из за засилия канады украинскими беженцами сам со своими политическими предпочтениями побежит куда нибудь в германию а оттуда в россию уже наконецто)
Цитата:
так не надо чифирь заваривать
кандасы едут в основном с техническим средним образованием
механизаторы, автослесаря, сварщики, водители
самое то для сельской местности
и причем важное уточнение кандасы часто непьющие едут
не потому-что религиозные а просто уклад такой
не пьют так на юге как у нас
поэтому в наших КХ очень рады когда взамен трех пьющих работяг приезжает один непьющий кандас
maxsaf:
Ну не знаю, в Канаде квота была 200 000 в год, но украинцам сделали безлимит, и суммарно под миллион приехало.
Ну не знаю, в Канаде квота была 200 000 в год, но украинцам сделали безлимит, и суммарно под миллион приехало.
бугага
что то я подозреваю макс скоро из за засилия канады украинскими беженцами сам со своими политическими предпочтениями побежит куда нибудь в германию а оттуда в россию уже наконецто)
Цитата:
maxsaf:
Я чуть чаем не подавился
Я чуть чаем не подавился
так не надо чифирь заваривать
кандасы едут в основном с техническим средним образованием
механизаторы, автослесаря, сварщики, водители
самое то для сельской местности
и причем важное уточнение кандасы часто непьющие едут
не потому-что религиозные а просто уклад такой
не пьют так на юге как у нас
поэтому в наших КХ очень рады когда взамен трех пьющих работяг приезжает один непьющий кандас
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 99, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 98
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать