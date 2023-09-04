Отправлено: - 10:56

111:

Наверно в том, что ты тут ничего не делал

Цитата:Ты не против, если я ответ на весь этот бред перенесу в отдельную ветку с похожим бредом, чтобы эту тему не зафлудить? Придерживайся темы, она про кандасов.