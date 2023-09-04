Отправлено: - 11:36

maxsaf:

Нет, речь шла о семье, где

Цитата:Для тебя это семья, где голыми ходят и пялятся друг на друга и трясут своими прибамбасами перед якобы дочерьми, для меня нет.У вас принято, у нас это неприемлемо..Все таки мы разные.И да, я против зоофилии и в том числе.У вас это приветствуется..