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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4643
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:10
#76
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Цитата:
111:
жалобу, как один сосед в дворовом чате сказал про депутата,


Называется наступление по всем фронтам: - где то вы и споткнётесь и они воспользуются этим - обычная тактика СУТЯЖНИКОВ.
Впрочем, мы живём, как бы в правовом государстве- они имеют право на защиту своей чести и достоинства. Наверное у них адвокат - ушлый.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:12
#77
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Цитата:
ACROS:
Наверное у них адвокат - ушлый.

Да, Тана, она на всех их работает, в суды оказывается там текст берут в компе и выкладывают, как то там это быстро они на каком то сайте делают.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:14
#78
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Адвокат на десятой секунде, хорошая в принципе женщина..
Я с ней здороваюсь




В рабочих моментах цепляемся, но в жизни все нормально

[Исправлено: 111, 04.09.2023 - 11:15]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18580
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:17
#79
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Цитата:
111:
Ну может дочь, может не дочь

Ну так это правоохранительные органы и выяснят, без тебя.

Цитата:
111:
слепая и купается?

А чё, слепые - не люди и купаться им запрещено?

Цитата:
111:
и смотреть на ее гениталии?

За нее речи не было, ты бредишь
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:19
#80
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Цитата:
maxsaf:
А чё, слепые - не люди и купаться им запрещено?

Разумеется запрещено.
Где то один, да, но среди множества народа, как ты это представляешь?
Хочешь чтоб она там утонула и захлебнулась?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:21
#81
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Цитата:
maxsaf:
За нее речи не было, ты бредишь

Речь шла о педофилии.
Ни о чем больше.
Или педофил, который трясет членом перед девочкой, ни смотрит на ее гениталии, если она раздета?
Какой то хороший педофил попался..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18580
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:24
#82
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Цитата:
111:
Разумеется запрещено.

А у нас здесь все имеют равные права, людям с ограниченными возможностями не запрещено купаться. Я думаю, скоро ты договоришься, что от своих же тебе и прилетит, за тупняк :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18580
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:26
#83
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Цитата:
111:
Речь шла о педофилии.

Нет, речь шла о семье, где мужик якобы переоделся. А ты уже перекрутил, и осудил без суда и следствия.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:36
#84
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Цитата:
maxsaf:
Нет, речь шла о семье, где

Для тебя это семья, где голыми ходят и пялятся друг на друга и трясут своими прибамбасами перед якобы дочерьми, для меня нет.
У вас принято, у нас это неприемлемо..
Все таки мы разные.
И да, я против зоофилии и в том числе.
У вас это приветствуется..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2679
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:36
#85
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Цитата:
maxsaf:
зачем я редакции напомнил это сделать

Пффф. Тоже не надо обманывать. Сделали Вы это из вредности и желания укусить 111 го. Такое мелкое, завистливое желание. На Вашу то ветку практически никто и не зашёл
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:37
#86
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Цитата:
maxsaf:
А у нас здесь все имеют равные права,

У нас по другому.
Девочке в 10 лет, слепой и голой купаться вместе со всеми, просто запрещено..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:42
#87
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Цитата:
saba:
На Вашу то

Я там проголосовал
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18580
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 11:42
#88
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Цитата:
saba:
Пффф. Тоже не надо обманывать. Сделали Вы это из вредности и желания укусить 111 го. Такое мелкое, завистливое желание. На Вашу то ветку практически никто и не зашёл

Глупости не говорите. Закрытие темы после 1000 страниц и повторное открытие - нормальная практика, тем более она навредить блогеру-инфлюенсеру вообще никак не могла. Мне не нужно гадить ему в штаны - он сам прекрасно с этим справляется :lol:

[Исправлено: maxsaf, 04.09.2023 - 11:44]
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