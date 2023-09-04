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≡ Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47479
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 09:37
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Министерство труда подготовило проект поправок в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год". Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет на 362 человека.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18580
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 10:56
#15
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Цитата:
111:
Наверно в том, что ты тут ничего не делал

Ты не против, если я ответ на весь этот бред перенесу в отдельную ветку с похожим бредом, чтобы эту тему не зафлудить? Придерживайся темы, она про кандасов. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:02
#16
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Цитата:
maxsaf:
Придерживайся темы, она про кандасов.

Ты же тоже кандас, в Канаде, вот и сравни.
Задал же ты вопрос тут.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18580
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:12
#17
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Цитата:
111:
Ты же тоже кандас, в Канаде, вот и сравни. Задал же ты вопрос тут.

Так то Акросу был вопрос а не тебе. Для тебя другой вопрос у меня - ты свои хаты кандасам сдавать будешь, если позвонят тебе? Как ты их поймёшь, че они хотят, если они язык твоего государства знают, а ты язык своего народа не знаешь, и учить отказываешься? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:17
#18
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Цитата:
maxsaf:
если они язык твоего государства знают, а

Они знают?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18580
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:19
#19
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Цитата:
111:
Они знают?

Знают, Акрос же подтвердил
Цитата:
мне всегда нравиться с ними беседовать на тему наших казахских традиции и обрядов и на предмет разнообразии казахского языка: - они, вернее их предки, жили обособленно от титульной нации, сохраняя те давние традиции, обычаи и сам язык в том первозданном виде


[Исправлено: maxsaf, 04.09.2023 - 11:20]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:22
#20
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Цитата:
maxsaf:
Знают

Я не видел еще.
Вот и спрашиваю, ты лично с ними общался?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:25
#21
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Цитата:
maxsaf:
Знают

У нас знакомый один, давно предавно это было, с российским гражданством, всю жизнь живущий в Костанае, стал оралманом и ему дали трешку по Темырбаева, тогда им хаты давали.
Владел в совершенстве русским языком, на казахском я с ним тогда не говорил.
А ты конкретно с ними разговаривал?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18580
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:28
#22
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Цитата:
111:
Вот и спрашиваю, ты лично с ними общался?

Я тебе ещё раз повторю.
Медленно, чтобы ты понял.
Акрос с ними общался. Так понятно?
Повторяю, на всякий случай: Акрос с ними общался :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18580
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:31
#23
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Цитата:
111:
У нас знакомый один, давно предавно это было, с российским гражданством, всю жизнь живущий в Костанае, стал оралманом и ему дали трешку по Темырбаева, тогда им хаты давали.

Так это мошенник натуральный. Его судить надо. И тебя тоже проверить, неизвестно откуда у тебя хаты, может ты главарь банды "кандасов" местных :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30074
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
Отправлено: 04.09.23 - 11:33
#24
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Цитата:
maxsaf:
Так это мошенник натуральный.

По закону он оралманин.
Ты же законник вроде бы?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13888
Re: Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в...
Отправлено: 04.09.23 - 11:37
#25
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Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, в Канаде квота была 200 000 в год, но украинцам сделали безлимит, и суммарно под миллион приехало.

бугага
что то я подозреваю макс скоро из за засилия канады украинскими беженцами сам со своими политическими предпочтениями побежит куда нибудь в германию а оттуда в россию уже наконецто)
Цитата:
maxsaf:
Я чуть чаем не подавился

так не надо чифирь заваривать
кандасы едут в основном с техническим средним образованием
механизаторы, автослесаря, сварщики, водители
самое то для сельской местности
и причем важное уточнение кандасы часто непьющие едут
не потому-что религиозные а просто уклад такой
не пьют так на юге как у нас
поэтому в наших КХ очень рады когда взамен трех пьющих работяг приезжает один непьющий кандас
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