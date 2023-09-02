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≡ «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47476
«Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
Отправлено: 02.09.23 - 16:39
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Путешествие по зарубежью - дело недешевое и сложное. Чего стоит только процесс оформления визы. Тем более, если ты отдыхаешь не по путевке, а именно путешествуешь по городам и дорогам. Костанаец Руслан АЛПЫСПАЕВ отправился в автомобильный тур. О том, с какими трудностями столкнулся и что увидел за границей, рассказал «НГ».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6292
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 02.09.23 - 16:39
#1
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В Литве тоже много чего можно посмотреть. Например в Каунасе есть музей чертей, три часа подряд гид нас водил за нос, постепенно добавляя интриги, а мы как малые дети поверили и намеревались воочую увидеть настоящих рогатых с длинным хвостом, а оказалось на карте европы по краям из воска в натуральную величину сидели Сталин и Гитлер. Разочарованию не было предела, хотя много другого интересного увидели
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
465
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 02.09.23 - 18:21
#2
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....нам только мечтать можно как эти европейцы поедают сыры разных видов,горчицу,шнапс,пиво итд.Вот интересно узнать как ехали обратно.Знакомый поехал в отпуск из Калининграда в Европу так на российско польской границе простоял с 9.30 до16.30 российку прошол быстро а польскую стоял,поляки тормозили.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1319
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 03.09.23 - 11:26
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
поляки тормозили.


Хорошо, что вообще ещё пока пускают.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1319
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 03.09.23 - 11:29
#4
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Молодцы! Хотелось бы приоткрыть завесу над темой бюджета путешествия. Не обязательно подробно, но интересно знать сколько уходило на еду, бензин, гостиницы, парковку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13081
«Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
Отправлено: 03.09.23 - 11:35
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
На польскую границу ваще лучше не ехать. С Калининграда надо было на Литву и потом хоть куда, в Евросоюзе границы открыты. Это не ЕврАзЭС и СНГ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13081
«Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
Отправлено: 03.09.23 - 11:46
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022: стоял,поляки тормозили
Я две недели просидел в Польше. Ждал с Украины машину. Поляки мучают жестко их. Я когда дождался, украинский водитель столько матерных слов в их сторону сказал. Я ему : ну вы же братья- Брателы, родные стали) он только грустно рассмеялся. :-x :-(
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13081
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 03.09.23 - 11:52
#7
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Цитата:
рассказывает Алпыспаев. - Хочу, чтобы у них было понимание и видение, как дальше жить.

Это самое ключевое предложение в статье. . В прошлый раз профессор сыну показал Канаду. Сегодня вот глава семьи показал дочкам что в Казахстане ловить не чего.
Я в посольстве иногда бываю и вижу. Уезжают уже казахи на ПМЖ в Европу. Покидают благополучный Казахстан. Из 30 человек которые подают на визу. 10 ч на работу а остальные на ПМЖ. Со многими разговаривал в зале ожидания, они сами ко мне подходят распрашивают, видят что я тут местный уже) ну и от них слушаю что сваливают.
:-(
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1393
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 03.09.23 - 13:16
#8
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Цитата:
«Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе.

Источник:

Покажите за одно город Воскресенск..в подмосковье....(недавно была там в гостях)..MamaMia...«мaмa дopoгaя!»..даже такими вот оборотами речи не передать увиденное...кругом маргинального вида люди, мусор и грязь во дворах домов..а возле одного кафе по моему не убирали вообще никогда-это жесть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4635
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 03.09.23 - 13:20
#9
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Цитата:
Vit:
что в Казахстане ловить не чего.


Да, Вит, к сожалению ты прав: - многие мои коллеги пока есть возможность и силы: - гласно или скрытно покупают недвижимость и в Турции, и в Канаде, и в Прибалтике, и в России даже и если сами не переедут, то для детей и внуков.
Потому что ситуация в с/х не улучшается: много бестолковости со стороны властей, и как много бездарей среди сельхозначальников и самое главное- нет осмысления как и куда идти, да и климат с каждым годом всё жарче и жарче - смысла сеять и рисковать уже такого резона нет, да и возраст даёт о себе знать.
Распродать всё, положить на депозит и спокойно доживать деньки где то в благополучных Европах и Америках.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
465
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 04.09.23 - 00:26
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

.....ты как всегда в своём репертуаре,в америке негров убивают!!!!!

...пропускаешь народные новости НГ что не номер так свалки то там то сям,у тебя самой бревно а ты соринку увидила.Нам самим у себя порядок бы навести.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
465
Re: «Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по...
Отправлено: 04.09.23 - 00:32
#11
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Цитата:
Тот самый:
Молодцы! Хотелось бы приоткрыть завесу над темой бюджета путешествия. Не обязательно подробно, но интересно знать сколько уходило на еду, бензин, гостиницы, парковку.

.....хотелось бы узнать сколько стоит литр бензина да и покушать на автобане на такую семью насколько я знаю в европу ни молочку ни мясное не разрешают,продукты питания запрещены.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13081
«Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
Отправлено: 04.09.23 - 08:01
#12
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Автор наверно вам не ответит. Занят путешествием. А может в следующей заметки распишет. Про продукты в интернете таблицы есть что можно и что нельзя провозить. Покушать на одного человека в кафе 10 евро. Блюдо огромные. Бензин почти 700 тенге. Во Франции, голандии не был но цены одинаковые по Европе. Стоянки и душ бесплатно на автобане. Гостиницы незнаю цен. Самая дешёвая бытовая химия только в Польше,в два раза дешевле чем у нас. Домой затариваются все путешественники))).
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13081
«Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
Отправлено: 04.09.23 - 08:24
#13
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например вот 10 евро)



[Исправлено: Vit, 04.09.2023 - 07:32]
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