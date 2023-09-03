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≡ Два теста и очень много яблок - Печем знаменитый цветаевский пирог, вкусный и ароматный
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47476
Два теста и очень много яблок - Печем знаменитый цветаевский пирог, вкусный и ароматный
Отправлено: 03.09.23 - 13:36
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Еще один рецепт из серии «проверено на себе». Пирог ценен не только вкусом и красотой, но и тем, что в него идет действительно изрядное количество яблок, которых сейчас так много.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26036
Re: Два теста и очень много яблок - Печем знаменитый цветаевский...
Отправлено: 03.09.23 - 13:36
#1
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Вкусно - выглядит... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30048
Два теста и очень много яблок - Печем знаменитый цветаевский пирог, вкусный и ароматный
Отправлено: 03.09.23 - 15:41
#2
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Моя не умеет это делать, а яблоки уже портится начинают, блин, может уговорю

[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 15:41]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26036
Два теста и очень много яблок - Печем знаменитый цветаевский пирог, вкусный и ароматный
Отправлено: 03.09.23 - 15:56
#3
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Цитата:
111:
Моя не умеет это делать,

Скорее всего, не хочет это - делать... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30048
Два теста и очень много яблок - Печем знаменитый цветаевский пирог, вкусный и ароматный
Отправлено: 03.09.23 - 16:07
#4
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Цитата:
drakon:
Скорее всего, не хочет это - делать...

У нее как то не получилось наверно, не лезет, хотя в деревнях помню постоянно эти пироги были
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
23
Re: Два теста и очень много яблок - Печем знаменитый цветаевский...
Отправлено: 03.09.23 - 20:25
#5
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Цитата:
111:
Моя не умеет это делать, а яблоки уже портится начинают, блин, может уговорю

А вы начните с самого простейшего рецепта : Яблоки - 4-5 шт.,яйца - 4 шт., сахар - 1 стакан, мука - 1 стакан,сода - 0,5 ч. л. Яблоки очистить, нарезать кубиком,Яйца, сахар и соду сбить венчиком, добавить муку, легко перемешать, добавить яблоки и вылить эту смесь в смазанную форму, поставить в разогретую до 180 гр. духовку. Готовность проверять протыкая пирог зубочисткой - если сухая - вытаскивать Фокса с кичи, пардон- пирог с духовки. :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30048
Два теста и очень много яблок - Печем знаменитый цветаевский пирог, вкусный и ароматный
Отправлено: 04.09.23 - 00:37
#6
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Цитата:
Филипповна:
А вы начните с самого простейшего рецепта : Яблоки

Спасибо, свою попробую уговорить..
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