Отправлено: - 20:25

111:

Моя не умеет это делать, а яблоки уже портится начинают, блин, может уговорю

Цитата:А вы начните с самого простейшего рецепта : Яблоки - 4-5 шт.,яйца - 4 шт., сахар - 1 стакан, мука - 1 стакан,сода - 0,5 ч. л. Яблоки очистить, нарезать кубиком,Яйца, сахар и соду сбить венчиком, добавить муку, легко перемешать, добавить яблоки и вылить эту смесь в смазанную форму, поставить в разогретую до 180 гр. духовку. Готовность проверять протыкая пирог зубочисткой - если сухая - вытаскивать Фокса с кичи, пардон- пирог с духовки.