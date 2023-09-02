«Хочу показать детям...» - Костанаец вместе с семьей едет по Европе. Что уже увидел?
Отправлено: 02.09.23 - 16:39
Путешествие по зарубежью - дело недешевое и сложное. Чего стоит только процесс оформления визы. Тем более, если ты отдыхаешь не по путевке, а именно путешествуешь по городам и дорогам. Костанаец Руслан АЛПЫСПАЕВ отправился в автомобильный тур. О том, с какими трудностями столкнулся и что увидел за границей, рассказал «НГ». Читать новость
В Литве тоже много чего можно посмотреть. Например в Каунасе есть музей чертей, три часа подряд гид нас водил за нос, постепенно добавляя интриги, а мы как малые дети поверили и намеревались воочую увидеть настоящих рогатых с длинным хвостом, а оказалось на карте европы по краям из воска в натуральную величину сидели Сталин и Гитлер. Разочарованию не было предела, хотя много другого интересного увидели
....нам только мечтать можно как эти европейцы поедают сыры разных видов,горчицу,шнапс,пиво итд.Вот интересно узнать как ехали обратно.Знакомый поехал в отпуск из Калининграда в Европу так на российско польской границе простоял с 9.30 до16.30 российку прошол быстро а польскую стоял,поляки тормозили.
Я две недели просидел в Польше. Ждал с Украины машину. Поляки мучают жестко их. Я когда дождался, украинский водитель столько матерных слов в их сторону сказал. Я ему : ну вы же братья- Брателы, родные стали) он только грустно рассмеялся.
рассказывает Алпыспаев. - Хочу, чтобы у них было понимание и видение, как дальше жить.
Это самое ключевое предложение в статье. . В прошлый раз профессор сыну показал Канаду. Сегодня вот глава семьи показал дочкам что в Казахстане ловить не чего. Я в посольстве иногда бываю и вижу. Уезжают уже казахи на ПМЖ в Европу. Покидают благополучный Казахстан. Из 30 человек которые подают на визу. 10 ч на работу а остальные на ПМЖ. Со многими разговаривал в зале ожидания, они сами ко мне подходят распрашивают, видят что я тут местный уже) ну и от них слушаю что сваливают.
Покажите за одно город Воскресенск..в подмосковье....(недавно была там в гостях)..MamaMia...«мaмa дopoгaя!»..даже такими вот оборотами речи не передать увиденное...кругом маргинального вида люди, мусор и грязь во дворах домов..а возле одного кафе по моему не убирали вообще никогда-это жесть.
Да, Вит, к сожалению ты прав: - многие мои коллеги пока есть возможность и силы: - гласно или скрытно покупают недвижимость и в Турции, и в Канаде, и в Прибалтике, и в России даже и если сами не переедут, то для детей и внуков. Потому что ситуация в с/х не улучшается: много бестолковости со стороны властей, и как много бездарей среди сельхозначальников и самое главное- нет осмысления как и куда идти, да и климат с каждым годом всё жарче и жарче - смысла сеять и рисковать уже такого резона нет, да и возраст даёт о себе знать. Распродать всё, положить на депозит и спокойно доживать деньки где то в благополучных Европах и Америках.
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