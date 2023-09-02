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рассказывает Алпыспаев. - Хочу, чтобы у них было понимание и видение, как дальше жить.

Цитата:Это самое ключевое предложение в статье. . В прошлый раз профессор сыну показал Канаду. Сегодня вот глава семьи показал дочкам что в Казахстане ловить не чего.Я в посольстве иногда бываю и вижу. Уезжают уже казахи на ПМЖ в Европу. Покидают благополучный Казахстан. Из 30 человек которые подают на визу. 10 ч на работу а остальные на ПМЖ. Со многими разговаривал в зале ожидания, они сами ко мне подходят распрашивают, видят что я тут местный уже) ну и от них слушаю что сваливают.